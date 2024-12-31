Як швидко перейти на українську мову — поради від Авраменка

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Новий рік є чудовим приводом для започаткування нових справ. Зокрема, це стосується вивчення української мови та покращення своїх навичок.

Про це розповів український письменник Олександр Авраменко для освітнього проєкту СловОпис.

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Авраменко зазначив, що велика кількість українців прагнуть навчитися грамотно говорити українською мовою, але бояться. Він дав поради, як полегшити цей перехід в російськомовній родині чи родині, яка спілкується суржиком.

Перший крок — спочатку місяць варто почати з етикетних форм: наприклад, вітатися та дякувати українською на касі в супермаркеті та робити замовлення в кав'ярні. А вже через місяць, коли ви звикнете використовувати етикетні форми, можна в родині впровадити один день української мови на тиждень — наприклад, суботу.

"В цей день говоріть з родиною українською та виправляйте один одного. Спочатку буде складно, навіть трохи смішно, але рано чи пізно треба з чогось починати. Це дуже добре працює, коли вся родина разом переходить", — зазначив мовознавець.

Раніше мовознавці назвали слова в українській мові, які важко вимовляти росіянам та пояснили причину.

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