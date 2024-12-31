Як швидко перейти на українську мову — поради від Авраменка

Як з нового року перейти на українську мову — поради мовознавця
Новий рік є чудовим приводом для започаткування нових справ. Зокрема, це стосується вивчення української мови та покращення своїх навичок.
Про це розповів український письменник Олександр Авраменко для освітнього проєкту СловОпис.
Як перейти на українську мову
Авраменко зазначив, що велика кількість українців прагнуть навчитися грамотно говорити українською мовою, але бояться. Він дав поради, як полегшити цей перехід в російськомовній родині чи родині, яка спілкується суржиком.
Перший крок — спочатку місяць варто почати з етикетних форм: наприклад, вітатися та дякувати українською на касі в супермаркеті та робити замовлення в кав'ярні. А вже через місяць, коли ви звикнете використовувати етикетні форми, можна в родині впровадити один день української мови на тиждень — наприклад, суботу.
"В цей день говоріть з родиною українською та виправляйте один одного. Спочатку буде складно, навіть трохи смішно, але рано чи пізно треба з чогось починати. Це дуже добре працює, коли вся родина разом переходить", — зазначив мовознавець.
Раніше мовознавці назвали слова в українській мові, які важко вимовляти росіянам та пояснили причину.
Також стало відомо, як зробити ваші слова подяки особливими та відповідними контексту.
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