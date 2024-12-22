Як грамотно привітати близьких з Різдвом

Родина за різдвяним столом. Фото: Holidays Calendar

Сезон новорічних свят у самому розпалі і вже настав час привітати рідних і близьких з Різдвом. Однак не всі знають, що зворот "з наступаючим" — це калька з російської мови. В свою чергу українська мова може запропонувати кілька відповідників для цього вислову, які звучать набагато милозвучніше.

Як краще привітати близьких з Різдвом пояснює "Телеграф".

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Правильне вітання з Різдвом

Різдво у 2024 році відзначається 25 грудня. І правильно ураїнською говорити "З Різдвом", а не "З Рождєством". Якщо ж ви хочете сказати "З наступаючим Різдвом", то слід використовувати конструкцію "З прийдешнім Різдвом". Окрім того, можна говорити "З прийдешніми святами".

Також можна використовувати такі звороти:

Зі світлим святом Різдва Христового!

Христос народився! Славімо Його!

Щасливого та радісного Різдва!

З прийдешнім Різдвом! Нехай він буде щедрим на щасливі моменти!

Найголовніше, що варто пам'ятати, це те, що Різдво ні на кого "не наступає", а "приходить" чи "настає".

Назва свята — Різдво — завжди пишеться лише з великої літери. А прикметник, утворений від нього, — різдвяний — варто писати з маленької, якщо з цього слова не починається речення.

Також ми розповідали про топ-10 різдвяних фільмів, які варто переглянути кожному. Крім того, мовознавець пояснив, як українською привітати з Новим роком.