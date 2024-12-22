Как грамотно поздравить близких с Рождеством

Семья за рождественским столом. Фото: Holidays Calendar

Сезон новогодних праздников в самом разгаре и уже пора поздравить родных и близких с Рождеством. Однако не все знают, что оборот "з наступаючим" — это калька с русского языка. В свою очередь украинский язык может предложить несколько соответствий для этого изречения, которые звучат гораздо благозвучнее.

Как лучше поздравить близких с Рождеством объясняет "Телеграф".

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Правильное поздравление с Рождеством

Рождество в 2024 году отмечается 25 декабря. И правильно на украинском говорить "З Різдвом", а не "З Рождєством". Если же вы хотите сказать "З наступаючим Різдвом", то следует использовать конструкцию "З прийдешнім Різдвом". Кроме того, можно говорить "З прийдешніми святами".

Также можно использовать следующие обороты:

Зі світлим святом Різдва Христового!

Христос народився! Славімо Його!

Щасливого та радісного Різдва!

З прийдешнім Різдвом! Нехай він буде щедрим на щасливі моменти!

Самое главное, что следует помнить, это то, что Рождество ни на кого "не наступає", а "приходить" или "настає".

Название праздника — Рождество — всегда пишется только с большой буквы. Прилагательное, образованное от него, — рождественский — стоит писать с маленькой, если с этого слова не начинается предложение.

Также мы рассказывали о топ-10 рождественских фильмов, которые стоит посмотреть каждому. Кроме того, языковед объяснил, как по-украински поздравить с Новым годом.