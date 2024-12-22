Как грамотно поздравить близких с Рождеством

Как правильно поздравить с Рождеством на украинском — советы
Сезон новогодних праздников в самом разгаре и уже пора поздравить родных и близких с Рождеством. Однако не все знают, что оборот "з наступаючим" — это калька с русского языка. В свою очередь украинский язык может предложить несколько соответствий для этого изречения, которые звучат гораздо благозвучнее.
Как лучше поздравить близких с Рождеством объясняет "Телеграф".
Правильное поздравление с Рождеством
Рождество в 2024 году отмечается 25 декабря. И правильно на украинском говорить "З Різдвом", а не "З Рождєством". Если же вы хотите сказать "З наступаючим Різдвом", то следует использовать конструкцию "З прийдешнім Різдвом". Кроме того, можно говорить "З прийдешніми святами".
Также можно использовать следующие обороты:
- Зі світлим святом Різдва Христового!
- Христос народився! Славімо Його!
- Щасливого та радісного Різдва!
- З прийдешнім Різдвом! Нехай він буде щедрим на щасливі моменти!
Самое главное, что следует помнить, это то, что Рождество ни на кого "не наступає", а "приходить" или "настає".
Название праздника — Рождество — всегда пишется только с большой буквы. Прилагательное, образованное от него, — рождественский — стоит писать с маленькой, если с этого слова не начинается предложение.
Также мы рассказывали о топ-10 рождественских фильмов, которые стоит посмотреть каждому. Кроме того, языковед объяснил, как по-украински поздравить с Новым годом.
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