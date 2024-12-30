Як правильно висловити подяку української мовою

Чоловік та жінка тримають квітку у руці. Фото: pixabay

Українська мова багата на різноманітні способи висловлення вдячності, які можна використовувати залежно від ситуації та стилю спілкування. Пропонуємо кілька варіантів, які допоможуть зробити ваші слова подяки особливими та відповідними контексту.

Про це йдеться на Facebook-сторінці "Фахівцеві про українську".

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Загальні та емоційні варіанти подяки

Щиро дякую!

Сердечно вам дякую!

Ґречно дякую!

Вельми вдячний!

Файно дякую!

Красно дякую!

Глибоко вдячний за...

Дуже дякую!

Щиро вдячний вам за пораду! Неодмінно скористаюся нею.

Вельми вдячний за вашу допомогу!

Дякую за чудову співпрацю!

Прийміть мою найщирішу подяку за теплі слова

Заздалегідь дякую за вашу увагу до цього питання.

Як кажуть у відповідь на подяку

Прошу! Будь ласка!

Чи можу я вам ще чимось допомогти?

Фрази для офіційного спілкування

Дякую за вашу підтримку та розуміння!

Глибоко вдячний за вашу участь у проєкті.

Щиро дякую за ваш час та увагу!

Чого варто уникати при подяці

Варто уникати фраз на кшталт "Величезне дякую" або "Велике спасибі", адже вони є росіянізмами. Натомість краще використовувати суто українські варіанти.

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