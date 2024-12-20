Які українські слова не мають синонімів у російській — список

Чоловік та жінка тримають квітку у руці. Фото: pixabay

Українська мова багата на унікальні слова та вирази, які відображають особливості нашої культури, мислення і способу життя. Однак, у ній є слова, які не мають точних аналогів навіть у російській мові.

Про це пише OBOZ.UA.

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Ці слова використовуються для позначення місць чи закладів і мають милозвучну форму:

Книгарня — магазин книжок (рос. книжный магазин).

Винарня — магазин або заклад, де продається чи виготовляється вино (рос. винный магазин).

Сироварня — місце, де виготовляють сири (рос. сыроваренный завод).

Броварня — пивоварня або завод, де виготовляється пиво (рос. пивоваренный завод).

Слова, які відображають культурні явища

Вирій — місце, куди відлітають птахи на зиму (рос. теплі краї). Це слово має поетичний і символічний зміст, що відсутній у російській мові.

Кшталт — форма, вигляд, стиль (рос. подобие).

Лексеми з глибоким змістом

Нівроку — слово, що означає щось хороше, непогане або вдале, іноді використовується як побажання (рос. нет прямого аналога).

Переможу — має акцент на особистому досягненні та рішучості. У російській мові це передається через фразу "одержу победу", що менш компактно.

Добродій — людинолюб або благодійник, але вживається також як ввічливе звертання (рос. нет прямого аналога).

Митець — творча особистість, художник, але з акцентом на особливу майстерність (рос. художник, деятель искусства).

Варіативність синонімів

Українська мова пропонує безліч синонімів до одного слова. Нариклад:

Балакати, гомоніти, теревенити, гуторити — все це означає "болтать".

Вмикати, заводити, включати — відповідники до "включать".

Масло, олія, мастило — замість "масло".

Відкривати, відчиняти, розгортати, винаходити — багатозначне "открывать".

Слова, які передають глибокі почуття чи дії

Бентежити — викликати тривогу або хвилювання (рос. смущать, тревожить).

Натякати — давати зрозуміти щось непрямо (рос. намекать).

Обіруч — тримати щось обома руками (рос. нет прямого аналога).

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