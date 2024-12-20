Какие украинские слова не имеют синонимов в русском — список

Украинские слова, не имеющие синонимов в русском — список
Украинский язык богат уникальными словами и выражениями, которые отражают особенности нашей культуры, мышления и образа жизни. Однако в ней есть слова, не имеющие точных аналогов даже в русском языке.
Об этом пишет OBOZ.UA.
Уникальные слова с долей -арня (-ярня)
Эти слова используются для обозначения мест или заведений и имеют благозвучную форму:
- "Книгарня" — магазин книг.
- "Винарня" — магазин или заведение, где продается или производится вино (рос. винный магазин).
- "Сироварня" — место, где производят сыры (рос. сыроваренный завод).
- "Броварня" — пивоварня или завод, где производится пиво.
Слова, отражающие культурные явления
- "Вирій" — теплые края. Это слово имеет поэтическое и символическое содержание, которое отсутствует в русском языке (рос. теплі краї).
- "Кшталт" — форма, вид, стиль (рос. подобие).
Лексемы с глубоким содержанием
- "Нівроку" — слово, означающее что-то хорошее, неплохое или удачное, иногда используется как пожелание (нет прямого аналога).
- "Переможу" — акцент на личном достижении и решительности. В русском языке это передается через фразу "получу победу", что менее компактно.
- "Добродій" — человеколюб или благотворитель, но употребляется также как вежливое обращение — аналога нет.
- "Митець" — творческая личность, художник, но с акцентом на особое мастерство.
Вариативность синонимов
Украинский язык предлагает множество синонимов к одному слову. Например:
- "Балакати", "гомоніти", "теревенити", "гуторити" — все это означает "болтать".
- "Вмикати", "заводити", "включати" — соответствующие в русском языке — "включать".
- "Масло", "олія", "мастило2 — вместо "масло".
- "Відкривати", "відчиняти", "розгортати", "винаходити" — многозначное "открывать".
Слова, передающие глубокие чувства или действия
- "Бентежити" — вызывать тревогу или волнение (рос. смущать, тревожить).
- "Натякати" — давать понять что-то косвенное (рос. намекать).
- "Обіруч" — держать что-то обеими руками (рос. нет прямого аналога).
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