Какие украинские слова не имеют синонимов в русском — список

Мужчина и женщина, держат цветок в руке. Фото: pixabay

Украинский язык богат уникальными словами и выражениями, которые отражают особенности нашей культуры, мышления и образа жизни. Однако в ней есть слова, не имеющие точных аналогов даже в русском языке.

Об этом пишет OBOZ.UA.

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Эти слова используются для обозначения мест или заведений и имеют благозвучную форму:

"Книгарня" — магазин книг.

"Винарня" — магазин или заведение, где продается или производится вино (рос. винный магазин).

"Сироварня" — место, где производят сыры (рос. сыроваренный завод).

"Броварня" — пивоварня или завод, где производится пиво.

Слова, отражающие культурные явления

"Вирій" — теплые края. Это слово имеет поэтическое и символическое содержание, которое отсутствует в русском языке (рос. теплі краї).

"Кшталт" — форма, вид, стиль (рос. подобие).

Лексемы с глубоким содержанием

"Нівроку" — слово, означающее что-то хорошее, неплохое или удачное, иногда используется как пожелание (нет прямого аналога).

"Переможу" — акцент на личном достижении и решительности. В русском языке это передается через фразу "получу победу", что менее компактно.

"Добродій" — человеколюб или благотворитель, но употребляется также как вежливое обращение — аналога нет.

"Митець" — творческая личность, художник, но с акцентом на особое мастерство.

Вариативность синонимов

Украинский язык предлагает множество синонимов к одному слову. Например:

"Балакати", "гомоніти", "теревенити", "гуторити" — все это означает "болтать".

"Вмикати", "заводити", "включати" — соответствующие в русском языке — "включать".

"Масло", "олія", "мастило2 — вместо "масло".

"Відкривати", "відчиняти", "розгортати", "винаходити" — многозначное "открывать".

Слова, передающие глубокие чувства или действия

"Бентежити" — вызывать тревогу или волнение (рос. смущать, тревожить).

"Натякати" — давать понять что-то косвенное (рос. намекать).

"Обіруч" — держать что-то обеими руками (рос. нет прямого аналога).

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