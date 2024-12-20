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Украинские слова, не имеющие синонимов в русском — список

20 декабря 2024 23:40
Светлана Силенко - Редактор
Какие украинские слова не имеют синонимов в русском — список
Мужчина и женщина, держат цветок в руке. Фото: pixabay
Светлана Силенко - Редактор

Украинский язык богат уникальными словами и выражениями, которые отражают особенности нашей культуры, мышления и образа жизни. Однако в ней есть слова, не имеющие точных аналогов даже в русском языке.

Об этом пишет OBOZ.UA.

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Эти слова используются для обозначения мест или заведений и имеют благозвучную форму:

  • "Книгарня" — магазин книг.
  • "Винарня" — магазин или заведение, где продается или производится вино (рос. винный магазин).
  • "Сироварня" — место, где производят сыры (рос. сыроваренный завод).
  • "Броварня" — пивоварня или завод, где производится пиво.

Слова, отражающие культурные явления

  • "Вирій" — теплые края. Это слово имеет поэтическое и символическое содержание, которое отсутствует в русском языке (рос. теплі краї).
  • "Кшталт" — форма, вид, стиль (рос. подобие).

Лексемы с глубоким содержанием

  • "Нівроку" — слово, означающее что-то хорошее, неплохое или удачное, иногда используется как пожелание (нет прямого аналога).
  • "Переможу" — акцент на личном достижении и решительности. В русском языке это передается через фразу "получу победу", что менее компактно.
  • "Добродій" — человеколюб или благотворитель, но употребляется также как вежливое обращение — аналога нет.
  • "Митець" — творческая личность, художник, но с акцентом на особое мастерство.

Вариативность синонимов

Украинский язык предлагает множество синонимов к одному слову. Например:

  • "Балакати", "гомоніти", "теревенити", "гуторити" — все это означает "болтать".
  • "Вмикати", "заводити", "включати" — соответствующие в русском языке — "включать".
  • "Масло", "олія", "мастило2 — вместо "масло".
  • "Відкривати", "відчиняти", "розгортати", "винаходити" — многозначное "открывать".

Слова, передающие глубокие чувства или действия

  • "Бентежити" — вызывать тревогу или волнение (рос. смущать, тревожить).
  • "Натякати" — давать понять что-то косвенное (рос. намекать).
  • "Обіруч" — держать что-то обеими руками (рос. нет прямого аналога).

Напомним, недавно мы писали о 10 неологизмах, возникших во время войны.

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русский язык Украина украинский язык война в Украине слова

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