Філологи розповіли, чим замінити русизм кульок українськими аналогами

Жінка з пакетом в продуктовому магазині. Ілюстративне фото: pixels.com

В Україні доволі часто люди використовують слово "кульок", хоча насправді воно є запозиченням з мови агресора. Філологи розглядають це слово, як суржиковий елемент.

Про варіанти заміни русизму "кульок" українськими аналогами розповів Telegraf.

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Як буде "кульок" українською

В цілому, етимологія та сучасне вживання слова "кульок" ставлять під сумнів його прийнятність у літературній мові.

Мовознавці рекомендують використовувати питомі українські аналоги, такі як:

пакет;

торба;

пакетик;

торбинка;

мішок;

мішечок.

Хоча Словник української мови в 11 томах визначає "пакет" як паперовий мішок, сучасне розуміння цього слова охоплює різноманітні матеріали та форми.

Використання питомих українських слів є важливим кроком у збереженні чистоти та багатства національної мови. Це дозволяє уникнути непорозумінь, пов'язаних із запозиченнями, та підкреслити мовну ідентичність, зазначають мовознавці.

Раніше мовознавець Олександр Авраменко розповів, як перекласти прислів'я "Встречают по одежке, провожают по уму". В українській мові є навіть декілька синонімів до цього вислову.

Також ми повідомляли, як перекласти російське дієслово "получать". Залежно від контексту можна сказати "отримувати", "діставати", "набувати", "одержувати" та "здобувати".