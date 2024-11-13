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Слово "получать" — мовознавці пояснили, як сказати українською

13 листопада 2024 07:03
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Слово получать — як замінити українською
Дівчина отримує подарунок. Фото: freepik.com
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Скільки разів на день ми чуємо або самі вживаємо російські слова, навіть не замислюючись про те, що в українській мові є відповідники. Одним із частовживаних є слово "получать".

Про це повідомили мовознавці на порталі "Мова – ДНК нації".

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Російське слово "получать" має чимало українських відповідників — його можна замінити словами "діставати", "набути", "одержувати", "здобувати" чи "отримувати". Мовознавці зазначають, що кожне із них несе в собі певний відтінок значення і підкреслює особливості контексту.

Наприклад, "отримувати" найчастіше використовується, коли мова йде про пасивне прийняття чогось: отримувати лист, отримувати зарплатню. "Здобувати" ж надає акцент на активних діях, зусиллях: здобувати освіту, здобувати перемогу. 

Діставати та отримувати
Вживання слів "отримати" та "здобувати". Фото: ukr-mova.in.ua

Ще один варіант слова "получать" в українській мові — "діставати". Цей відповідник використовують у значенні здобувати, відшукувати що-небудь, долаючи труднощі. 

"Діставати" також вживається у значенні "одержати" з іменниками, що виражають абстрактне поняття: місто дістало назву, діставати рішучу відсіч, діставати звання, дістати визнання, моральне задоволення.

Ще один із варіантів як замінити російське "получать" — українське "набувати", тобто ставати власником, набирати чого-небудь чи здобувати щось. 

Наприклад, ми можемо сказати: набувати розголосу, набувати форми або набувати ваги.

діставати і набувати
Вживання слів "діставати" і "набувати". Фото: ukr-mova.in.ua

Додаткові приклади перекладу з російської мови:

  • Получить перевес — взяти гору.
  • Получать выговор — діставати догану.
  • Получить повреждение — зазнати (дістати) пошкодження (ушкодження).
  • Получить известность — стати відомим, набути слави (популярності).
  • Получить возможность — одержати (дістати) змогу.
  • Получать прибыль от чего-либо — брати (мати) прибуток з чого, на чому. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як позбутись російського фразеологізму "рубаха-парень".

Також мовні експерти назвали п'ять помилок, які можна помітити у щоденному спілкуванні українців.

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09:11 РФ вперше за довгий час завдала комбінованого удару по Києву

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