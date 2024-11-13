Слово получать — як замінити українською

Дівчина отримує подарунок. Фото: freepik.com

Скільки разів на день ми чуємо або самі вживаємо російські слова, навіть не замислюючись про те, що в українській мові є відповідники. Одним із частовживаних є слово "получать".

Про це повідомили мовознавці на порталі "Мова – ДНК нації".

Читайте також:

Слово "получать" — як правильно в українській мові

Російське слово "получать" має чимало українських відповідників — його можна замінити словами "діставати", "набути", "одержувати", "здобувати" чи "отримувати". Мовознавці зазначають, що кожне із них несе в собі певний відтінок значення і підкреслює особливості контексту.

Наприклад, "отримувати" найчастіше використовується, коли мова йде про пасивне прийняття чогось: отримувати лист, отримувати зарплатню. "Здобувати" ж надає акцент на активних діях, зусиллях: здобувати освіту, здобувати перемогу.

Вживання слів "отримати" та "здобувати". Фото: ukr-mova.in.ua

Ще один варіант слова "получать" в українській мові — "діставати". Цей відповідник використовують у значенні здобувати, відшукувати що-небудь, долаючи труднощі.

"Діставати" також вживається у значенні "одержати" з іменниками, що виражають абстрактне поняття: місто дістало назву, діставати рішучу відсіч, діставати звання, дістати визнання, моральне задоволення.

Ще один із варіантів як замінити російське "получать" — українське "набувати", тобто ставати власником, набирати чого-небудь чи здобувати щось.

Наприклад, ми можемо сказати: набувати розголосу, набувати форми або набувати ваги.

Вживання слів "діставати" і "набувати". Фото: ukr-mova.in.ua

Додаткові приклади перекладу з російської мови:

Получить перевес — взяти гору.

Получать выговор — діставати догану.

Получить повреждение — зазнати (дістати) пошкодження (ушкодження).

Получить известность — стати відомим, набути слави (популярності).

Получить возможность — одержати (дістати) змогу.

Получать прибыль от чего-либо — брати (мати) прибуток з чого, на чому.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як позбутись російського фразеологізму "рубаха-парень".

Також мовні експерти назвали п'ять помилок, які можна помітити у щоденному спілкуванні українців.