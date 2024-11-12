Мовознавець розповів, як українською перекласти рубаха-парень

Дівчинка з плакатом на підтримку української мови. Ілюстративне фото: УНІАН

Через багатосторічні спроби русифікувати українців наше суспільство часто використовує багато фразеологізмів, яким через незнання не може знайти відповідний аналог в українській мові. Одним з них є популярний фразеологізм "рубаха-парень".

Яким українським аналогом можна замінити цей фразеологізм розповів в етері "Сніданок з 1+1" мовознавець Олександр Авраменко.

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Звичайно, зазначає філолог, перекласти дослівно цей фразеологізм буде помилкою: "сорочка-хлопець" — якась дурня. Сам фразеологізм описує просту, відкриту, активну та оптимістично налаштовану людину, яка завжди у гарному настрої.

Олександр радить використовувати ці українські фрази:

щира душа;

хлопець-друзяка.

Ось два приклади використання українських варіантів: "Насправді Василь зовсім не зарозумілий. А дехто вважає його хлопцем-друзякою" та "Іван — щира душа. Люди до нього тягнуться, бо знають, що він не збреше і не зрадить".

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