Мовознавець розповів, як українською перекласти рубаха-парень

Як позбутись русизму "рубаха-парень" — філолог дав відповідь
Через багатосторічні спроби русифікувати українців наше суспільство часто використовує багато фразеологізмів, яким через незнання не може знайти відповідний аналог в українській мові. Одним з них є популярний фразеологізм "рубаха-парень".
Яким українським аналогом можна замінити цей фразеологізм розповів в етері "Сніданок з 1+1" мовознавець Олександр Авраменко.
Як українською буде "рубаха-парень"
Звичайно, зазначає філолог, перекласти дослівно цей фразеологізм буде помилкою: "сорочка-хлопець" — якась дурня. Сам фразеологізм описує просту, відкриту, активну та оптимістично налаштовану людину, яка завжди у гарному настрої.
Олександр радить використовувати ці українські фрази:
- щира душа;
- хлопець-друзяка.
Ось два приклади використання українських варіантів: "Насправді Василь зовсім не зарозумілий. А дехто вважає його хлопцем-друзякою" та "Іван — щира душа. Люди до нього тягнуться, бо знають, що він не збреше і не зрадить".
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