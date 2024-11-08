Які слова українською мовою є найпопулярніші - відповідь ШІ

ChatGPT назвав найпопулярніші українські слова — перелік
Українська мова є одною з наймилозвучніших мов світу. У штучного інтелекту запитали, які українські слова вживаються найчастіше.
Про це пише Еспресо.Захід.
Найпопулярніші українські слова
"Найпопулярніші українські слова можуть залежати від контексту та різних факторів, таких як регіональні особливості, тема розмови або медіавплив", — йдеться у відповіді ChatGPT.
Так, найбільш часто вживаними словами в українській мові є: любов, життя, людина, час, робота, дім, кохання, сім'я, країна та свобода.
За даними штучного інтелекту, вони є загальновживаними і важливими в різних аспектах життя, тому регулярно виникають в розмовах та текстах.
Точну кількість слів в українській мові визначити складно, бо вона постійно розвивається та змінюється, додаються нові слова, а деякі виходять з ужитку. Але загалом налічується близько 256 тисяч слів.
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