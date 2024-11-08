Які слова українською мовою є найпопулярніші - відповідь ШІ

Жінка за комп'ютером. Ілюстративне фото: depositphotos

Українська мова є одною з наймилозвучніших мов світу. У штучного інтелекту запитали, які українські слова вживаються найчастіше.

Про це пише Еспресо.Захід.

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Найпопулярніші українські слова

"Найпопулярніші українські слова можуть залежати від контексту та різних факторів, таких як регіональні особливості, тема розмови або медіавплив", — йдеться у відповіді ChatGPT.

Так, найбільш часто вживаними словами в українській мові є: любов, життя, людина, час, робота, дім, кохання, сім'я, країна та свобода.

За даними штучного інтелекту, вони є загальновживаними і важливими в різних аспектах життя, тому регулярно виникають в розмовах та текстах.

Точну кількість слів в українській мові визначити складно, бо вона постійно розвивається та змінюється, додаються нові слова, а деякі виходять з ужитку. Але загалом налічується близько 256 тисяч слів.

Раніше мовознавці назвали п'ять помилок, які можна щоденно помітити у спілкуванні українців.

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