Як перекласти "в тому числі" українською: альтернативні варіанти

Дівчата розмовляють. Ілюстративне фото: AhaSlides

Українці у повсякденному спілкуванні можуть вживати словосполучення "в тому числі", помилково вважаючи правильним. Однак за словами мовознавців, його краще замінити.

Про це йдеться у матеріалі Апостроф.

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Як замінити "в тому числі"

Цей вираз є калькою з російської мови — "в том числе", який часто перекладають на українську дослівно. Прямого відповідника йому в нашій мові немає, але існують суто українські словосполучення, які краще вживати:

"зокрема" — "не раз ходив вiн i на турецькi заслони по берегах Чорного моря, зруйнував, зокрема, мiсто Очакiв".

"серед іншого" — "ми пропонуємо своїм клієнтам різні послуги, серед іншого й консалтингові";

"між іншим" — "фестиваль представляє різні види мистецтва, між іншим, і театральне".

Раніше мовознавці пояснювали, як замінити в українській мові слово "освідчений".

Також стало відомо, як українською правильно сказати "приносити вибачення".