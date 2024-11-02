Як перекласти "в тому числі" українською: альтернативні варіанти

Як буде українською "в тому числі" — мовознавці підказали
Українці у повсякденному спілкуванні можуть вживати словосполучення "в тому числі", помилково вважаючи правильним. Однак за словами мовознавців, його краще замінити.
Про це йдеться у матеріалі Апостроф.
Як замінити "в тому числі"
Цей вираз є калькою з російської мови — "в том числе", який часто перекладають на українську дослівно. Прямого відповідника йому в нашій мові немає, але існують суто українські словосполучення, які краще вживати:
- "зокрема" — "не раз ходив вiн i на турецькi заслони по берегах Чорного моря, зруйнував, зокрема, мiсто Очакiв".
- "серед іншого" — "ми пропонуємо своїм клієнтам різні послуги, серед іншого й консалтингові";
- "між іншим" — "фестиваль представляє різні види мистецтва, між іншим, і театральне".
Раніше мовознавці пояснювали, як замінити в українській мові слово "освідчений".
Також стало відомо, як українською правильно сказати "приносити вибачення".
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