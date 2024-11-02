Как перевести "в тому числі" на украинский: альтернативные варианты

Девушки разговаривают. Иллюстративное фото: AhaSlides

Украинцы в повседневном общении могут употреблять словосочетание "в тому числі", ошибочно считая правильным. Однако, по словам языковедов, его лучше заменить.

Об этом говорится в материале Апостроф.

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Как заменить "в тому числі"

Это выражение является калькой русского языка — "в том числе", который часто переводят на украинский дословно. Прямого аналога ему в нашем языке нет, но существуют сугубо украинские словосочетания, которые лучше употреблять:

"зокрема" — "не раз ходив вiн i на турецькi заслони по берегах Чорного моря, зруйнував, зокрема, мiсто Очакiв".

"серед іншого" — "ми пропонуємо своїм клієнтам різні послуги, серед іншого й консалтингові";

"між іншим" — "фестиваль представляє різні види мистецтва, між іншим, і театральне".

Ранее языковеды объясняли, как заменить в украинском языке слово "освідчений".

Также стало известно, как на украинском правильно сказать "приносити вибачення".