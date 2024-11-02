Как перевести "в тому числі" на украинский: альтернативные варианты

Как будет украинским "в тому числі" — языковеды подсказали
Украинцы в повседневном общении могут употреблять словосочетание "в тому числі", ошибочно считая правильным. Однако, по словам языковедов, его лучше заменить.
Об этом говорится в материале Апостроф.
Как заменить "в тому числі"
Это выражение является калькой русского языка — "в том числе", который часто переводят на украинский дословно. Прямого аналога ему в нашем языке нет, но существуют сугубо украинские словосочетания, которые лучше употреблять:
- "зокрема" — "не раз ходив вiн i на турецькi заслони по берегах Чорного моря, зруйнував, зокрема, мiсто Очакiв".
- "серед іншого" — "ми пропонуємо своїм клієнтам різні послуги, серед іншого й консалтингові";
- "між іншим" — "фестиваль представляє різні види мистецтва, між іншим, і театральне".
Ранее языковеды объясняли, как заменить в украинском языке слово "освідчений".
Также стало известно, как на украинском правильно сказать "приносити вибачення".
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