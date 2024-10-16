Мовники відповіли, як правильно замінити вислів "приносити вибачення"

Як українською буде "приносити вибачення" — мовники назвали заміну
16 жовтня 2024 06:03
Чоловік просить вибачення. Ілюстративне фото: depositphotos
Українці у повсякденному спілкуванні можуть використовувати вислів "приносити вибачення". Однак це калька з російської мови, тому мовознавці рекомендують її замінити.
Про це повідомляє освітній проєкт Мова ДНК Нації.
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За словами мовників, замість "приношу вибачення" правильно вживати "прошу вибачення". Також можна сказати "перепрошую" або "вибачайте".
А вислів "проносити вибачення" походить з російської мови та є калькою від "приношу извинения".
Раніше мовознавці розібрали, як правильно казати українською слово "халатний".
Також мовники відповіли, як українською сказати "сходова клітка" та "сапожник".
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