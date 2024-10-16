Мовники відповіли, як правильно замінити вислів "приносити вибачення"

Чоловік просить вибачення. Ілюстративне фото: depositphotos

Українці у повсякденному спілкуванні можуть використовувати вислів "приносити вибачення". Однак це калька з російської мови, тому мовознавці рекомендують її замінити.

Про це повідомляє освітній проєкт Мова ДНК Нації.

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Приносити вибачення — правильний варіант

За словами мовників, замість "приношу вибачення" правильно вживати "прошу вибачення". Також можна сказати "перепрошую" або "вибачайте".

А вислів "проносити вибачення" походить з російської мови та є калькою від "приношу извинения".

Інфографіка Мова ДНК Нації

Раніше мовознавці розібрали, як правильно казати українською слово "халатний".

Також мовники відповіли, як українською сказати "сходова клітка" та "сапожник".