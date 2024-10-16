Языковеды ответили, как правильно заменить выражение "приносить извинения"

Мужчина просит прощения. Иллюстративное фото: depositphotos

Украинцы в повседневном общении могут использовать выражение "приносити вибачення". Однако это калька с русского языка, поэтому языковеды рекомендуют ее заменить.

Об этом сообщает образовательный проект Мова ДНК Нації.

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Приносити вибачення — правильный вариант

По словам вещателей, вместо "приношу вибачення" правильно употреблять "прошу вибачення". Также можно сказать "перепрошую" или "вибачайте".

А выражение "приносити вибачення" происходит из русского языка и является калькой от "приношу извинения".

Инфографика Мова ДНК Нації

Ранее языковеды разобрали, как правильно говорить по-украински слово "халатный".

Также языковеды ответили, как по-украински сказать "лестничная клетка" и "сапожник".