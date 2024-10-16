Языковеды ответили, как правильно заменить выражение "приносить извинения"

Как на украинском будет "приносить извинения" — языковеды назвали замену
16 октября 2024 06:03
Мужчина просит прощения. Иллюстративное фото: depositphotos
Украинцы в повседневном общении могут использовать выражение "приносити вибачення". Однако это калька с русского языка, поэтому языковеды рекомендуют ее заменить.
Об этом сообщает образовательный проект Мова ДНК Нації.
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Приносити вибачення — правильный вариант
По словам вещателей, вместо "приношу вибачення" правильно употреблять "прошу вибачення". Также можно сказать "перепрошую" или "вибачайте".
А выражение "приносити вибачення" происходит из русского языка и является калькой от "приношу извинения".
Ранее языковеды разобрали, как правильно говорить по-украински слово "халатный".
Также языковеды ответили, как по-украински сказать "лестничная клетка" и "сапожник".
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