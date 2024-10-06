Як правильно перекласти на українську словосполучення сходова клітка — філолог відповів

Під'їзд у львівському будинку. Фото: Instagram/lviv765stories

У спілкуванні українці часто використовують кальки з російської мови, навіть не усвідомлюючи, що є варіанти українською. Зокрема, при описі приміщення під'їзду у будинку зустрічаються такі слова, як сходова "клітка" чи "площадка", хоча правильно казати — "сходовий майданчик".

Мовознавець Олександр Пономарів пояснив нюанси перекладу на порталі "Мова – ДНК нації".

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За словами Олександра Пономаріва, зменшене від "майдан" — "майданчик" уживається зі значенням "місце для певних робіт, ігор, спортивних тренувань, танців тощо": будівельний майданчик, дитячий майданчик, спортивний майданчик, танцювальний майданчик, сходовий майданчик.

"Подеколи використовуване в цих випадках слово "площадка" є непотрібним запозиченням з російської мови (бо в українській не існує площадь і відсутній суфікс -дка)", — йдеться в коментарі.

Нагадаємо, мовознавці також пояснили, як буде українською словосполучення "в першу чергу".

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