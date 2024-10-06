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Як буде українською "сходова клітка" — мовознавці дали відповідь

6 жовтня 2024 06:03
Галина Шподарева - редактор
Як правильно перекласти на українську словосполучення сходова клітка — філолог відповів
Під'їзд у львівському будинку. Фото: Instagram/lviv765stories
Галина Шподарева - редактор

У спілкуванні українці часто використовують кальки з російської мови, навіть не усвідомлюючи, що є варіанти українською. Зокрема, при описі приміщення під'їзду у будинку зустрічаються такі слова, як сходова "клітка" чи "площадка", хоча правильно казати — "сходовий майданчик". 

Мовознавець Олександр Пономарів пояснив нюанси перекладу на порталі "Мова – ДНК нації".

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За словами Олександра Пономаріва, зменшене від "майдан" — "майданчик" уживається зі значенням "місце для певних робіт, ігор, спортивних тренувань, танців тощо": будівельний майданчик, дитячий майданчик, спортивний майданчик, танцювальний майданчик, сходовий майданчик.

"Подеколи використовуване в цих випадках слово "площадка" є непотрібним запозиченням з російської мови (бо в українській не існує площадь і відсутній суфікс -дка)", — йдеться в коментарі.

Нагадаємо, мовознавці також пояснили, як буде українською словосполучення "в першу чергу". 

Також Новини.LIVE писали про те, що потрібно уникати слів "підодіяльник" та "одіяло". Мовознавці запропонували альтернативи.

російська мова Україна українська мова мовний скандал література переклад

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