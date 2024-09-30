Мовознавиця шокувала поясненням, як правильно українською "стелька"

Ноги у кросівках. Фото: Bigl

Дуже часто під час розмов з іншими людьми можна почути слова, яких варто уникати в українській мові, адже вони є кальками з російської. Інколи їх складно помітити, оскільки багато які з них міцно укоренилися в нашому мовленні.

Як боротися з такими звичками розповіла автор і ведуча програми "Правильно українською" на "Радіо Трек" Ольга Багній.

Читайте також:

Поширені кальки в українській мові

Мовознавиця розповіла, що до поширених кальок з російської мови відноситься слово "стелька". Його також варто уникати.

"Коли ми купуємо взуття, то звертаємо увагу на все — на матеріал, на зручність, на вигляд, і, звісно, на устілку. Хоча часто можна чути, як кажуть "стелька"", — пояснила Багній.

Філологиня пояснила, що це калька з російської.

"Українською буде "устілка" з наголосом на "у". Ось так правильно", — зазначила вона.

Раніше мовознавці пояснили, яке слово замість "творог" варто вживати під час спілкування українською. Українська назва цього продукту — "сир", "м’який сир" або "кисломолочний сир", а "творог" — русизм і суржикове слово.

Також ми розповідали, як українською повідомити про свою участь в якійсь справі. Єдиним правильним варіантом є "брати участь", а "приймати участь" — калька з російської мови.