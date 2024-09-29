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Як перекласти українською "не умничай" — мовознавці дали відповідь

29 вересня 2024 06:03
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Як перекласти українською "не умничай".
Спілкування хлопця і дівчини. Фото ілюстративне: Преса Рівне
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації багато українців вирішили перейти в побуті на українську мову, що не є аж так легко, як може здатися. Тому часто ще можуть з'являтися сталі російські фрази. Наприклад, "не умничай".

Як можна замінити цю достатньо популярну в народі фразу розповідає ТСН.

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Чим замінити фразу "Не умничай"

Вислів "не умничай" поширений у побутовому мовленні. Зазвичай його використовують як реакцію на нав'язливе прагнення людини проявити ерудицію чи висловити свою точку зору, коли це не потрібно.

В українській мові немає прямого перекладу сталого виразу "не умничай". Втім, існують відповідники, якими можна замінити цю фразу.

Наприклад, можна перекласти українською мовою слово "умничать". Тут чудово підійдуть такі відповідники як: мудрячити, химерити, вимудровувати, розумувати, мудрагелити.

А ось у російсько-українському словнику складної лексики Святослава Караванського є інші варіанти перекладу слова "умничать": хитрувати, мудрувати, вигадувати.

За бажання фразу можна перекласти як "не вигадуй", "не хитруй", "не мудруй".

Інші цікаві вислови

Також можна вдатися до слів "не вчи вченого". Окрім того здавна існують і приказки, які можна використовувати в такому разі: "Не вчи вченого їсти хліба печеного" або "Не будь такий розумний, як твого батька діти".

Існують й інші фразеологізми, які можна використовувати в такому разі: "Не роби себе вчителем", "Не витрублюй на всю округу", "Не мудри в кухні", "Не лізь із дурною головою", "Не тягни ковдру на себе", "Не розмовляй, як кіт об холодну кашу".

Раніше мовознавці пояснили, яке слово замість "творог" варто вживати під час спілкування українською. Українська назва цього продукту — "сир", "м’який сир" або "кисломолочний сир", а "творог" — русизм і суржикове слово.

Також ми розповідали, як українською повідомити про свою участь в якійсь справі. Єдиним правильним варіантом є "брати участь", а "приймати участь" — калька з російської мови.

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