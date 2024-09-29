Як перекласти українською "не умничай".

Спілкування хлопця і дівчини. Фото ілюстративне: Преса Рівне

Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації багато українців вирішили перейти в побуті на українську мову, що не є аж так легко, як може здатися. Тому часто ще можуть з'являтися сталі російські фрази. Наприклад, "не умничай".

Як можна замінити цю достатньо популярну в народі фразу розповідає ТСН.

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Чим замінити фразу "Не умничай"

Вислів "не умничай" поширений у побутовому мовленні. Зазвичай його використовують як реакцію на нав'язливе прагнення людини проявити ерудицію чи висловити свою точку зору, коли це не потрібно.

В українській мові немає прямого перекладу сталого виразу "не умничай". Втім, існують відповідники, якими можна замінити цю фразу.

Наприклад, можна перекласти українською мовою слово "умничать". Тут чудово підійдуть такі відповідники як: мудрячити, химерити, вимудровувати, розумувати, мудрагелити.

А ось у російсько-українському словнику складної лексики Святослава Караванського є інші варіанти перекладу слова "умничать": хитрувати, мудрувати, вигадувати.

За бажання фразу можна перекласти як "не вигадуй", "не хитруй", "не мудруй".

Інші цікаві вислови

Також можна вдатися до слів "не вчи вченого". Окрім того здавна існують і приказки, які можна використовувати в такому разі: "Не вчи вченого їсти хліба печеного" або "Не будь такий розумний, як твого батька діти".

Існують й інші фразеологізми, які можна використовувати в такому разі: "Не роби себе вчителем", "Не витрублюй на всю округу", "Не мудри в кухні", "Не лізь із дурною головою", "Не тягни ковдру на себе", "Не розмовляй, як кіт об холодну кашу".

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