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Как перевести на украинский "не умничай" — языковеды дали ответ

29 сентября 2024 06:03
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Как перевести на украинский "не умничай".
Общение парня и девушки. Фото иллюстративное: Пресса
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

После полномасштабного вторжения Российской Федерации многие украинцы решили перейти в быту на украинский язык, что не так легко, как может показаться. Поэтому часто могут появляться стали русские фразы. Например, "не умничай".

Как можно заменить эту достаточно популярную в народе фразу рассказывает ТСН.

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Чем заменить фразу "Не умничай"

Выражение "не умничай" распространено в бытовой речи. Обычно его используют в качестве реакции на навязчивое стремление человека проявить эрудицию или высказать свою точку зрения, когда это не нужно.

В украинском языке нет прямого перевода устойчивого выражения "не умничай". Впрочем, существуют ответчики, которыми можно заменить эту фразу.

Например, можно перевести на украинский язык слово "умничать". Здесь прекрасно подойдут такие соответствия как: мудрячити, химерити, вимудровувати, розумувати, мудрагелити.

А вот в русско-украинском словаре сложной лексики Святослава Караванского есть другие варианты перевода слова "умничать": хитрувати, мудрувати, вигадувати.

По желанию фразу можно перевести как "не вигадуй", "не хитруй", "не мудруй".

Другие интересные изречения

Также можно прибегнуть к словам "не учи ученого". Кроме того, издавна существуют и поговорки, которые можно использовать в таком случае: "Не вчи вченого їсти хліба печеного" или "Не будь такий розумний, як твого батька діти".

Существуют и другие фразеологизмы, которые можно использовать в таком случае: "Не роби себе вчителем", "Не витрублюй на всю округу", "Не мудри в кухні", "Не лізь із дурною головою", "Не тягни ковдру на себе", "Не розмовляй, як кіт об холодну кашу".

Ранее языковеды объяснили, какое слово вместо "творог" следует употреблять во время общения на украинском. Украинское название этого продукта — "сыр", "мягкий сыр" или "кисломолочный сыр", а "творог" — русизм и суржиковое слово.

Также мы рассказывали, как на украинском сообщить о своем участии в каком-то деле. Единственным правильным вариантом является "брати участь", а "приймати участь" — калька из русского языка.

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