Скривитися, як середа на п'ятницю — мовознавець Авраменко пояснив значення

Хлопець скривився через несмачний напій. Фото: НВ

Відомий мовознавець і вчитель Олександр Авраменко неодноразово допомагав українцям збагатити свої знання рідної мови. Тепер він розповів історію фразеологізму "скривитися, як середа на п'ятницю".

Цікавим фактом Авраменко поділився у програмі "Сніданок з 1+1".

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За словами Авраменка, середа і п'ятниця у народній фразеології пов'язані "однією мотузочкою". Вираз "скривитися, як середа на п'ятницю" означає "перекосити, спотворити обличчя".

Якщо хтось кривиться від несмачної, пересоленої чи кислої їжі, від болю чи неприємних новин — це, як пояснює Авраменко, зрозуміло, чому відбувається.

"Але чому у "середи" такий "пісний" вигляд, коли вона "дивиться" на "п'ятницю"? "Кривиться" середа тому, що і вона сама, як і "п'ятниця", колись була пісним днем. Раніше і в середу, і в п'ятницю не їли скоромну їжу, тобто молоко та м'ясо", — розповів мовознавець.

Раніше мовознавці пояснили, яке слово замість "творог" варто вживати під час спілкування українською. Українська назва цього продукту — "сир", "м’який сир" або "кисломолочний сир", а "творог" — русизм і суржикове слово.

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