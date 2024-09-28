Скривиться, как среда на пятницу - языковед Авраменко объяснил значение

Парень поморщился из-за невкусного напитка. Фото: НВ

Известный языковед и учитель Александр Авраменко неоднократно помогал украинцам обогатить свои знания родного языка. Теперь он рассказал историю фразеологизма "скривитися, як середа на п'ятницю".

Интересным фактом Авраменко поделился в программе "Завтрак с 1+1".

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По словам Авраменко, среда и пятница в народной фразеологии связаны "одной веревочкой". Выражение "скривитися, як середа на п'ятницю" означает "перекосить, обезобразить лицо".

Если кто-то кривится от невкусной, пересоленной или кислой пищи, от боли или неприятных новостей, это, как объясняет Авраменко, понятно, почему происходит.

"Но почему у "среды" такой "постный" вид, когда она "смотрит" на "пятницу"? "Кривится" среда потому, что и она сама, как и "пятница", когда-то была постным днем. Раньше и в среду, и в пятницу не ели скоромную пищу, то есть молоко и мясо", — рассказал языковед.

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