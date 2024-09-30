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Языковед шокировала объяснением, как правильно по-украински "стелька"

30 сентября 2024 06:03
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Языковед шокировала объяснением, как правильно на украинском "устье"
Ноги в кроссовках. Фото: Bigl
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Очень часто во время разговоров с другими людьми можно услышать слова, которые следует избегать в украинском языке, ведь они являются кальками из русского. Иногда их сложно заметить, поскольку многие из них прочно укоренились в нашей речи.

Как бороться с такими привычками рассказала автор и ведущая программы "Правильно на украинском" на "Радио Трек" Ольга Багний.

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Распространенные кальки в украинском языке

Языковед рассказала, что к распространенным калькам по русскому языку относится слово "стелька". Его тоже следует избегать.

"Когда мы покупаем обувь, то обращаем внимание на все - на материал, на удобство, на вид, и, конечно, на стельку. Хотя часто можно слышать, как говорят "стелька"", — пояснила Багний.

Филологиня объяснила, что это калька из русского.

"Украинской будет "устілка" с ударением на "у". Вот так правильно", — отметила она.

Ранее языковеды объяснили, какое слово вместо "творог" следует употреблять во время общения на украинском. Украинское название этого продукта — "сыр", "мягкий сыр" или "кисломолочный сыр", а "творог" — русизм и суржиковое слово.

Также мы рассказывали, как на украинском сообщить о своем участии в каком-то деле. Единственным правильным вариантом является "брати участь", а "приймати участь" — калька из русского языка.

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