Как правильно перевести на украинский словосочетание лестничная клетка — филолог ответил

Подъезд во львовском доме. Фото: Instagram/lviv765stories

В общении украинцы часто используют кальки с русского языка, даже не осознавая, что есть украинские варианты. В частности, при описании помещения подъезда в доме встречаются такие слова, как лестничная "клетка" или "площадка", хотя правильно говорить — "сходовий майданчик".

Языковед Александр Пономарев объяснил нюансы перевода на портале "Мова — ДНК нації".

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Распространенные кальки в украинском языке

По словам Александра Пономарива, уменьшенное от "площадь" — "площадка" употребляется со значением "место для определенных работ, игр, спортивных тренировок, танцев и т. д.": "будівельний майданчик, дитячий майданчик, спортивний майданчик, танцювальний майданчик, сходовий майданчик".

"Иногда используемое в этих случаях слово "площадка" является ненужным заимствованием из русского языка (ведь в украинском не существует площадь и отсутствует суффикс -дка)", — говорится в комментарии.

Напомним, языковеды также объяснили, как будет украинским словосочетание "в первую очередь".

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