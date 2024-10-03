Мовознавці назвали українські відповідники словосполученню в першу чергу

Мовознавці пояснили, як буде українською словосполучення "в першу чергу"
Українці часто підсвідомо додають до свого мовлення кальки з російської мови, що може призводити до мовних неточностей. Зокрема, в повсякденному вжитку часто зустрічається словосполучення "в першу чергу", яке має російське коріння.
Тренерка з мовлення Вікторія Хмельницька пояснила, які є українські відповідники цій конструкції.
Українські аналоги словосполучення
Хмельницька пояснила, що словосполучення "в першу чергу" є калькою з російської. Серед українських відповідників, які пропонує тренерка, можна виділити такі:
- насамперед;
- спершу;
- спочатку;
- передусім;
- передовсім;
- найперше;
- особливо.
Раніше українцям навели приклади, як краще замінити вираз "утро вечера мудренее".
Крім того, в українській мові існує як мінімум 15 аналогів, якими можна замінити слово "лайфгак".
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