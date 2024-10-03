Мовознавці назвали українські відповідники словосполученню в першу чергу

Задумлива жінка. Ілюстративне фото: shutterstock

Українці часто підсвідомо додають до свого мовлення кальки з російської мови, що може призводити до мовних неточностей. Зокрема, в повсякденному вжитку часто зустрічається словосполучення "в першу чергу", яке має російське коріння.

Тренерка з мовлення Вікторія Хмельницька пояснила, які є українські відповідники цій конструкції.

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Українські аналоги словосполучення

Хмельницька пояснила, що словосполучення "в першу чергу" є калькою з російської. Серед українських відповідників, які пропонує тренерка, можна виділити такі:

насамперед;

спершу;

спочатку;

передусім;

передовсім;

найперше;

особливо.

Раніше українцям навели приклади, як краще замінити вираз "утро вечера мудренее".

Крім того, в українській мові існує як мінімум 15 аналогів, якими можна замінити слово "лайфгак".