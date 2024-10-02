Як українською правильно перепросити за щось

Люди розмовляють. Ілюстративне фото: depositphotos

Багато українців вживають у повсякденному спілкуванні слова-русизми. Зокрема, слово "вибачаюсь", яке часто кажуть, аби перепросити в іншої людини.

Про це йдеться у матеріалі UAportal.

Читайте також:

Заміна слову "вибачаюсь"

Так, русизм "вибачаюсь" дуже поширений серед українців. Але згідно з нормами української мови, він є неправильним.

Водночас слово "вибачаюсь" можна замінити на "вибачте" або "перепрошую". Наприклад, вираз "вибачаюсь за помилку" краще замінити на "вибачте за помилку" або "перепрошую за помилку".

Раніше українцям навели приклади, як краще замінити вираз "утро вечера мудренее".

Крім того, в українській мові існує як мінімум 15 аналогів, якими можна замінити слово "лайфгак".