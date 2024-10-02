Как на украинском правильно извиниться за что-то

Люди разговаривают. Иллюстративное фото: depositphotos

Многие украинцы употребляют в повседневном общении слова русизмы. В частности, слово "вибачаюсь", которое часто говорят, чтобы извиниться перед другим человеком.

Об этом говорится в материале UAportal.

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Замена слову "вибачаюсь"

Так, русизм "вибачаюсь" очень распространен среди украинцев. Но согласно нормам украинского языка, он является неправильным.

В то же время слово "вибачаюсь" можно заменить на "вибачте" или "перепрошую". Например, выражение "вибачаюсь за помилку" лучше заменить на "вибачте за помилку" или "перепрошую за помилку".

Ранее украинцам привели примеры, как лучше заменить выражение "утро вечера мудрее".

Кроме того, в украинском языке существует как минимум 15 аналогов, которыми можно заменить слово "лайфгак".