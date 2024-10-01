Як сказати українською фразу утро вечера мудренее

Дівчинка з прапором України та плакатом. Фото: з відкритих джерел

Час від часу українці використовують у своєму мовленні російські вислови, зокрема — "утро вечера мудренее". Однак робити цього не варто, бо якщо ви хочете відкласти важливе рішення до ранку, існує український варіант цієї фрази.

Про це повідомляє "Освіта 24".

Читайте також:

Як сказати українською "утро вечера мудренее"

Цю фразу не треба перекладати дослівно українською та казати "ранок мудріший за вечір", бо є красивий варіант на українській мові.

Так, за словами відомого мовознавця та вчителя Олександра Авраменка, українською "утро вечера мудренее" звучить наступним чином: "мати-ніч дасть пораду" або "ніч-мати дасть пораду".

Крім того, існують ще українські аналоги цієї фрази, а саме:

ніч дасть розуму;

ранок покаже;

ранок покаже, що вечір не скаже;

завтра буде видніше;

година вранці варта двох увечері.

Нагадаємо, що існує як мінімум 15 українських аналогів, якими можна замінити слово "лайфгак".

Також ми писали про те, що потрібно уникати слів "підодіяльник" та "одіяло". Зокрема, мовознавці запропонували альтернативи.