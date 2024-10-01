Как сказать на украинском фразу утро вечера мудренее

Девочка с флагом Украины и плакатом. Фото: из открытых источников

Время от времени украинцы используют в своей речи русские высказывания, в частности — "утро вечера мудренее". Однако делать этого не стоит, ведь если вы хотите отложить важное решение до утра, существует украинский вариант этой фразы.

Об этом сообщает "Освіта 24".

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Как сказать на украинском "утро вечера мудренее"

Эту фразу не нужно переводить дословно на украинский и говорить "ранок мудріший за вечір", поскольку есть красивый вариант на украинском языке.

Так, по словам известного языковеда и учителя Александра Авраменко, на украинском "утро вечера мудрее" звучит следующим образом: "мати-ніч дасть пораду" или "ніч-мати дасть пораду".

Кроме того, существуют еще украинские аналоги этой фразы, а именно:

ніч дасть розуму;

ранок покаже;

ранок покаже, що вечір не скаже;

завтра буде видніше;

година вранці варта двох увечері.

Напомним, что существует как минимум 15 украинских аналогов, которыми можно заменить слово "лайфхак".

Также мы писали о том, что нужно избегать слов "підодіяльник" и "одіяло". В частности, языковеды предложили альтернативу.