Как сказать на украинском фразу утро вечера мудренее

Как будет на украинском фраза "утро вечера мудренее" — примеры
Время от времени украинцы используют в своей речи русские высказывания, в частности — "утро вечера мудренее". Однако делать этого не стоит, ведь если вы хотите отложить важное решение до утра, существует украинский вариант этой фразы.
Об этом сообщает "Освіта 24".
Как сказать на украинском "утро вечера мудренее"
Эту фразу не нужно переводить дословно на украинский и говорить "ранок мудріший за вечір", поскольку есть красивый вариант на украинском языке.
Так, по словам известного языковеда и учителя Александра Авраменко, на украинском "утро вечера мудрее" звучит следующим образом: "мати-ніч дасть пораду" или "ніч-мати дасть пораду".
Кроме того, существуют еще украинские аналоги этой фразы, а именно:
- ніч дасть розуму;
- ранок покаже;
- ранок покаже, що вечір не скаже;
- завтра буде видніше;
- година вранці варта двох увечері.
Напомним, что существует как минимум 15 украинских аналогов, которыми можно заменить слово "лайфхак".
Также мы писали о том, что нужно избегать слов "підодіяльник" и "одіяло". В частности, языковеды предложили альтернативу.
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