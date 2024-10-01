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Как будет на украинском фраза "утро вечера мудренее" — примеры

1 октября 2024 06:03
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Как сказать на украинском фразу утро вечера мудренее
Девочка с флагом Украины и плакатом. Фото: из открытых источников
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Время от времени украинцы используют в своей речи русские высказывания, в частности — "утро вечера мудренее". Однако делать этого не стоит, ведь если вы хотите отложить важное решение до утра, существует украинский вариант этой фразы.

Об этом сообщает "Освіта 24".

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Как сказать на украинском "утро вечера мудренее"

Эту фразу не нужно переводить дословно на украинский и говорить "ранок мудріший за вечір", поскольку есть красивый вариант на украинском языке.

Так, по словам известного языковеда и учителя Александра Авраменко, на украинском "утро вечера мудрее" звучит следующим образом: "мати-ніч дасть пораду" или "ніч-мати дасть пораду".

Кроме того, существуют еще украинские аналоги этой фразы, а именно:

  • ніч дасть розуму;
  • ранок покаже;
  • ранок покаже, що вечір не скаже;
  • завтра буде видніше;
  • година вранці варта двох увечері.

Напомним, что существует как минимум 15 украинских аналогов, которыми можно заменить слово "лайфхак".

Также мы писали о том, что нужно избегать слов "підодіяльник" и "одіяло". В частности, языковеды предложили альтернативу.

образование Украина украинский язык слово фраза

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