Языковеды назвали украинские соответствия словосочетанию в первую очередь

Задумчивая женщина. Иллюстративное фото: shutterstock

Украинцы часто подсознательно включают в свою речь кальки русского языка, что может приводить к языковым неточностям. В частности, в повседневном употреблении часто встречается словосочетание "в першу чергу", имеющее русские корни.

Тренер из вещания Виктория Хмельницкая объяснила, какие есть украинские соответствия этой конструкции.

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Украинские аналоги словосочетания

Хмельницкая объяснила, что словосочетание "в першу чергу" является калькой из русского. Среди украинских вариантов, которые предлагает тренер, можно выделить следующие:

насамперед;

спершу;

спочатку;

передусім;

передовсім;

найперше;

особливо.

Ранее украинцам привели примеры, как лучше заменить выражение "утро вечера мудрее".

Кроме того, в украинском языке существует как минимум 15 аналогов, которыми можно заменить слово "лайфхак".