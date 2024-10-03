Языковеды назвали украинские соответствия словосочетанию в первую очередь

Языковеды объяснили, как будет на украинском словосочетание "в первую очередь"
Украинцы часто подсознательно включают в свою речь кальки русского языка, что может приводить к языковым неточностям. В частности, в повседневном употреблении часто встречается словосочетание "в першу чергу", имеющее русские корни.
Тренер из вещания Виктория Хмельницкая объяснила, какие есть украинские соответствия этой конструкции.
Украинские аналоги словосочетания
Хмельницкая объяснила, что словосочетание "в першу чергу" является калькой из русского. Среди украинских вариантов, которые предлагает тренер, можно выделить следующие:
- насамперед;
- спершу;
- спочатку;
- передусім;
- передовсім;
- найперше;
- особливо.
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