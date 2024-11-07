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Найпоширеніші мовні ляпи — ТОП-5

7 листопада 2024 06:03
Галина Шподарева - редактор
Найпоширеніші п'ять помилок у щоденному спілкуванні — поради філологів
Українські студенти. Фото: osvitoria.media
Галина Шподарева - редактор

Пасивний стан дієслів, багатослів’я, бездумні англіцизми, а також деякі слова, яких бажано уникати. Філологи назвали п'ять помилок, які можна щоденно помітити у спілкуванні. 

Про це повідомляє видання LIGA.net

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Людина чи особа — як правильно

Стилісти вважають, що один зі способів дегуманізувати людину — назвати її особою. Але така традиція дуже поширена — ледь не в кожному тексті ми бачимо осіб без громадянства, похилого віку, осіб чоловічої та жіночої статі, з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб тощо.

Такі формулювання притаманні офіційним документам і в повсякденному житті стилісти радять уникати "канцелярщини".

Наприклад, "внутрішньо переміщених осіб" значно ощадливіше називати переселенцями й переселенками. 

Пасивна форма дієслів

"Замість "мною підписані розпорядження" можна і треба казати "я підписав розпорядження". Замість "нашою командою відвідані два міста" — "наша команда відвідала два міста". Замість "нами встановлені численні випадки порушень" — "ми встановили численні випадки порушень", — йдеться в публікації.

Пасивний стан годиться, коли про діяча нічого не відомо або його просто не згадано в реченні, — але для української мови навіть у таких випадках характерніші особливі конструкції на -но/-то, ніж класичний пасив:

Траву покошено. Вазу розбито. Морозиво з’їдено.

"До речі, пропагандисти дуже люблять пасивні конструкції — бо за їхньою безособовістю легко сховати незручну правду. Тому вони й кажуть/пишуть "Каховську греблю підірвано", "Донбас зруйновано" чи "місто обстріляно" — бо, перебудувавши речення, доведеться згадувати, хто все це зробив", — пише видання. 

Боротьба з багатослів’ям

Якщо в голові міцно засіли саме багатослівні конструкції, а ощадливих і стислих там катма — уникнути багатослів’я складно. Філологи пропонують корисний список замін. 

  • цікавим є той факт, що — цікаво, що
  • не слід нехтувати тим, що — варто пам’ятати, що
  • протягом довгого часу, протягом тривалого часу — довго
  • високоякісний — якісний
  • ставити запитання, ставити питання, задавати запитання, задавати питання — питати, запитувати
  • у разі якщо, у випадку якщо, у тому випадку якщо, у тому разі якщо — якщо
  • саме в цьому полягає причина того, що — тому
  • стосовно того, що — про те, що
  • були одними з перших, хто (зробив, сказав) — одними з перших (зробили, сказали)

"Діяльність" — зайве слово

Насправді слово "діяльність" дуже рідко потрібне там, де його вживають.

"Переважно воно виникає там, де людина не знає, що вона робить, або не може сформулювати суть і сенс зробленого. "Діяльність, спрямовану на забезпечення порядку" доречніше назвати просто "забезпеченням порядку", а "роботу з метою забезпечення діяльності" — просто "роботою", — зазначають лінгвісти.

"Робота" — значно гуманніший відповідник "діяльності" там, де йдеться, власне, про виконання фахових обов’язків: робота правоохоронних органів, робота судової системи, робота фонду.

Зайві англіцизми

Корпоративний жаргон, густо пересипаний англіцизмами, дуже щільно засіли в спілкуванні.

"Активності" не викликають запитань, і "мітинг" міцно асоціюється з зідзвоном, а не з вуличною демонстрацією, і "експертиза", яка раніше була переважно судово-медичною, стала означати щось зовсім інакше", — йдеться в статті. 

Бо замість "активностей" колись казали "види роботи" чи "заняття". А "експертиза" і "кращі практики" прийшли на заміну хорошому й місткому слову "досвід".

Для покращення текстів стилісти радять не переобтяжувати їх англіцизмами.

Нагадаємо, в українській мові зріс попит на використання англомовних виразів. Так, популярності набуло слово "хайп".

Раніше Новини.LIVE писали, що російські слова наскільки вкорінились в побуті, що до деяких фраз інколи важко підібрати український відповідник.

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