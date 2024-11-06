Як правильно сказати "в даній ситуації"

Дівчинка тримає патріотичний плакат. Фото: Український тиждень

Часто українці помиляються, використовуючи слово "даний" у недоречних випадках. Особливо часто люди неправильно говорять фрази "в даний момент" чи "в даній ситуації".

Олександр Авраменко пояснив, як правильно вживати це слово.

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Як правильно сказати "в даний момент"

Фрази "в даний момент" чи "в даній ситуації" говорити не правильно, адже це лексична помилка. І вона є однією з найпоширеніших.

"От кому можна дати момент, дати мить чи дати ситуацію. Дати комусь можна книжку. Тож уникаємо подібних калькованих російських висловів", — зазначає Авраменко.

Правильно буде сказати "у цей момент" або ж "у цю мить".

"Ну або ж "цієї миті", "у цій ситуації", — розповів мовознавець.

Він також звернув увагу на фразу "у даних умовах працювати неможливо".

"Правильний варіант — "у цих або умовах працювати неможливо", — зауважив Авраменко.

Використання правильних лексичних варіантів зробить мовлення значно грамотнішим.

Нагадаємо, в українській мові зріс попит на використання англомовних виразів. Популярним стало слово "хайп".

Слово "благополуччя", яке часто використовують українці, насправді є калькою з російської мови.