Як правильно сказати "в даній ситуації"

Як правильно сказати українською "у даний момент"
Часто українці помиляються, використовуючи слово "даний" у недоречних випадках. Особливо часто люди неправильно говорять фрази "в даний момент" чи "в даній ситуації".
Олександр Авраменко пояснив, як правильно вживати це слово.
Як правильно сказати "в даний момент"
Фрази "в даний момент" чи "в даній ситуації" говорити не правильно, адже це лексична помилка. І вона є однією з найпоширеніших.
"От кому можна дати момент, дати мить чи дати ситуацію. Дати комусь можна книжку. Тож уникаємо подібних калькованих російських висловів", — зазначає Авраменко.
Правильно буде сказати "у цей момент" або ж "у цю мить".
"Ну або ж "цієї миті", "у цій ситуації", — розповів мовознавець.
Він також звернув увагу на фразу "у даних умовах працювати неможливо".
"Правильний варіант — "у цих або умовах працювати неможливо", — зауважив Авраменко.
Використання правильних лексичних варіантів зробить мовлення значно грамотнішим.
Нагадаємо, в українській мові зріс попит на використання англомовних виразів. Популярним стало слово "хайп".
Слово "благополуччя", яке часто використовують українці, насправді є калькою з російської мови.
Читайте Новини.LIVE!