Як українською сказати "благополуччя", відповіли мовознавці

Дівчинка з патріотичним плакатом. Фото ілюстративне: Український тиждень

Як стверджують мовознавці, слово "благополуччя", яке періодично можуть використовувати українці, насправді є калькою з російської мови. У свою чергу в українській мові є більш милозвучні синоніми.

Про це повідомляє видання "Апостроф" з посиланням на портал "Мова".

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Приклади аналогів до російськомовного слова "благополуччя"

Зокрема, мовознавці пояснили, що слово "благополуччя" можно замінити добробутом, гараздами або ж достатком. Крім того, експерти навели конкретні приклади, як ці синоніми використовуються у реченнях.

"Федір належав до тих людей, що найменше дбають про свій власний добробут" (Микола Руденко); "Жили ми при достатку, всього було доволі" (Марко Вовчок); "Сердечно бажаю Вам здоров'я та всякого гаразду (Михайло Коцюбинський)", — йдеться у повідомленні.

Посилаючись на інший портал видання пише, що один з користувачів спитав експертів, "яке з слів доречніше використовувати", коли мова йде про забезпечене життя сім'ї.

У відповідь адміністратори порталу написали, що слово "благополуччя" відсутнє у словниках Грінченка, Кримського та Єфремова.

"Тому, хоч це слово і є у СУМі, не варто зловживати ним у мовленні, як вам і кажуть у "деяких джерелах", хоча вживати його, звісно, можна, бо воно вже прижилось у літературній мові, трапляється у романах як Загребельного, так і Дереша", — резюмували експерти.

Нагадаємо, що у повсякденному спілкуванні українці часто стикаються з проблемою перекладу російських словосполучень. Одним із поширених випадків є вираз "сойти с ума", який деякі помилково перекладають дослівно як "зійти з розуму". Однак така калька не відповідає нормам української мови.

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