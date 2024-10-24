Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Як правильно сказати українською "благополуччя" — мовознавчі назвали синоніми arrow

Як правильно сказати українською "благополуччя" — мовознавчі назвали синоніми

24 жовтня 2024 06:03
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Як українською сказати "благополуччя", відповіли мовознавці
Дівчинка з патріотичним плакатом. Фото ілюстративне: Український тиждень
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Як стверджують мовознавці, слово "благополуччя", яке періодично можуть використовувати українці, насправді є калькою з російської мови. У свою чергу в українській мові є більш милозвучні синоніми.

Про це повідомляє видання "Апостроф" з посиланням на портал "Мова".

Читайте також:

Приклади аналогів до російськомовного слова "благополуччя"

Зокрема, мовознавці пояснили, що слово "благополуччя" можно замінити добробутом, гараздами або ж достатком. Крім того, експерти навели конкретні приклади, як ці синоніми використовуються у реченнях.

"Федір належав до тих людей, що найменше дбають про свій власний добробут" (Микола Руденко); "Жили ми при достатку, всього було доволі" (Марко Вовчок); "Сердечно бажаю Вам здоров'я та всякого гаразду (Михайло Коцюбинський)", — йдеться у повідомленні.

Посилаючись на інший портал видання пише, що один з користувачів спитав експертів, "яке з слів доречніше використовувати", коли мова йде про забезпечене життя сім'ї.

У відповідь адміністратори порталу написали, що слово "благополуччя" відсутнє у словниках Грінченка, Кримського та Єфремова.

"Тому, хоч це слово і є у СУМі, не варто зловживати ним у мовленні, як вам і кажуть у "деяких джерелах", хоча вживати його, звісно, можна, бо воно вже прижилось у літературній мові, трапляється у романах як Загребельного, так і Дереша", — резюмували експерти.

Нагадаємо, що у повсякденному спілкуванні українці часто стикаються з проблемою перекладу російських словосполучень. Одним із поширених випадків є вираз "сойти с ума", який деякі помилково перекладають дослівно як "зійти з розуму". Однак така калька не відповідає нормам української мови.

Крім того, днями раніше ми писали, як правильно сказати українською мовою про те, що ти не можеш чогось зробити.

Україна слово переклад слова українська мова

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки коштує 1 кг металобрухту наприкінці жовтня

06:33 На Львівщині зростає захворюваність на грип — чи очікувати епідемії та чим вакцинуватись

06:30 Звільнення із ЗСУ родичів загиблого військового — чи дозволяє це закон

06:30 В Україні оновили ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна в жовтні

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

06:10 Пенсія у 22 тис. грн — кому в Україні надають підвищені виплати

06:03 Як правильно сказати українською "благополуччя" — мовознавчі назвали синоніми

06:01 Клієнтка Ощадбанку втратила 2 тис. грн пенсійних коштів — деталі скарги

Новина з відео

06:00 Люди не цінують подвигу — мати пілота “Джуса” висловилася про українців

05:47 Рецепт салату "Монако" — дорогий смак з простих продуктів

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки коштує 1 кг металобрухту наприкінці жовтня

06:33 На Львівщині зростає захворюваність на грип — чи очікувати епідемії та чим вакцинуватись

06:30 Звільнення із ЗСУ родичів загиблого військового — чи дозволяє це закон

06:30 В Україні оновили ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна в жовтні

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

06:10 Пенсія у 22 тис. грн — кому в Україні надають підвищені виплати

06:03 Як правильно сказати українською "благополуччя" — мовознавчі назвали синоніми

06:01 Клієнтка Ощадбанку втратила 2 тис. грн пенсійних коштів — деталі скарги

Новина з відео

06:00 Люди не цінують подвигу — мати пілота “Джуса” висловилася про українців

05:47 Рецепт салату "Монако" — дорогий смак з простих продуктів

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

21 жовтня 2024

23:41 Військовий із США розповів, чому воює за Україну

18 жовтня 2024

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

Text

21:45 У ЗСУ повідомили, чи планує Росія масштабний наступ на Запоріжжя

Text

19:36 Гучна заява Буданова та прибуття солдат КНДР до Росії — Просто.Новини

Text

18:29 Лікарка назвала головну причину смертності в Україні

Text

17:52 Льотчики КНДР в Росії та перевірка підприємств на критичність — ефір Вечір.LIVE

Text

17:12 Скандал з пенсіями прокурорів — аналітик назвав структуру причетну до схем

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

16:36 Офіцер ЗСУ пояснив, чого не вистачає, аби зупинити наступ РФ

Text

13:54 Братчук повідомив про російську ІПСО щодо “ударного кулака” на Запоріжжі

Text

13:16 Підготовка теракту у Києві і затримання російських агентів — ефір День.LIVE

Text

10:25 Корольчук спрогнозував, коли в Україні можуть поновитися відключення світла

Text

08:00 Зеленський дорікнув НАТО в нестачі зброї для зупинення Путіна — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують