Как на украинском сказать "благополуччя", ответили языковеды

Маленькая девочка с патриотическим плакатом. Фото иллюстративное: Украинская неделя

Как утверждают языковеды, слово "благополуччя", которое периодически могут использовать украинцы, на самом деле является калькой из русского языка. В свою очередь в украинском языке есть более благозвучные синонимы.

Об этом сообщает издание "Апостроф" со ссылкой на портал "Мова".

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Примеры аналогов к русскоязычному слову "благополуччя"

В частности, языковеды объяснили, что слово "благополуччя" можно заменить добробутом, гараздами или же достатком. Кроме того, эксперты привели конкретные примеры, как эти синонимы используются в предложениях.

"Федір належав до тих людей, що найменше дбають про свій власний добробут" (Микола Руденко); "Жили ми при достатку, всього було доволі" (Марко Вовчок); "Сердечно бажаю Вам здоров'я та всякого гаразду (Михайло Коцюбинський)", — говорится в сообщении.

Ссылаясь на другой портал издания пишет, что один из пользователей спросил экспертов, "какое из слов уместнее использовать", когда речь идет об обеспеченной жизни семьи.

В ответ администраторы портала написали, что слово "благополуччя" отсутствует в словарях Гринченко, Крымского и Ефремова.

"Поэтому, хотя это слово и есть в СУМе, не стоит злоупотреблять им в речи, как вам и говорят в "некоторых источниках", хотя употреблять его, конечно, можно, потому что оно уже прижилось в литературном языке, встречается в романах как Загребельного, да и Дереша", — резюмировали эксперты.

Напомним, что в повседневном общении украинцы часто сталкиваются с проблемой перевода русских словосочетаний. Одним из распространенных случаев является выражение "сойти с ума", которое некоторые ошибочно переводят дословно как "зійти з розуму". Однако такая калька не соответствует нормам украинского языка.

Кроме того, на днях мы писали, как правильно сказать на украинском языке о том, что ты не можешь чего-то сделать.