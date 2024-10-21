Мовознавець пояснив, як перекласти українською "изощряться"

Школярки із плакатом "Мова має значення". Фото ілюстративне: zzz.com.ua

Після початку повномашстабного вторнення чимало українців свідомо відмовилися від спілкування російською, не бажаючи говорити мовою країни-агресорки. Із пошуком українських відповідників іноді можуть виникати труднощі, адже не всі слова перекладаються дослівно. Одним із таких слів є російське "изощряться".

Як правильно замінити "изощряться" в ефірі "Сніданку з 1+1" пояснив мовознавець Олександр Авраменко.

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Як сказати українською "изощряться"

Дієслово "изощряться" означає робити щось майстерно, доводити щось до віртуозності, застосовуючи свої вміння та знання. За словами Авраменко, в українській є щонайменше п'ять слів з аналогічним значенням: виламуватися, викаблучуватися, вправлятися, звиватися, витончуватися. Якщо йдеться про майстерність, розвинену за допомогою постійних занять, наприклад, коли йдеться про спорт, говоримо "вправлятися". Коли хочемо, сказати, що хтось виставляє себе напоказ, поводиться манірно, використовуємо "викаблучуватися". Якщо потрібно розповісти про досягнення більшого розвитку в якійсь галузі, доречно сказати "витончуватися". А от замість російського стійкого виразу "изощряться в красноречии" можна вживати фразеологізм "розсипати перла красномовності" — звучить набагато гарніше.

Нагадаємо, слово "полднік" є калькою з російською. Основними українськими словами, які мають значення "легкий перекус, є "полуденок" і "підвечірок".

Також ми розповідали, як українською сказати "не получается". В українській мові дієслова "не получается" немає. Це калька з російської, якої варто уникати.