Як українською перекласти дієслово "не получается

Дівчинка з патріотичним плакатом. Фото ілюстративне: Український тиждень

У повсякденному спілкуванні українці іноді вживають слова й вислови, які є росіянізмами або ж неправильно утворені. Найчастіше з такою проблемою стикаються люди, які почали спілкуватися рідною мовою після початку повномасштабного вторгення. Наприклад, не всі знають, як правильно сказати про те, що не можеш, чогось зробити.

Як перекладається рідною мовою російське "не получается" 24 вересня повідомило видання "Апостроф".

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Як сказати "не получается" українською

Слів "получити" та "не получається" в українській мові немає. Це кальки з російської, яких варто уникати. Замінити ж їх можна українськими дієсловами "отримувати" й не вдається.

Наприклад, можна сказати: "Навряд чи вдасться реалізувати щось із цих планів", "Мені не вдасться завершити цю роботу до вечора".

Нагадаємо, мовознавці повідомляли, як українською описати людину, що має освіту. Слова "освідчений" не існує, а от варіантів його заміни є вдосталь.

Також ми розповідали, як українською повідомити про вибачення. Вираз "приношу вибачення" вживати не варто, адже він походить із російської та є калькою від "приношу извинения".