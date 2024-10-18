Как на украинский перевести глагол "не получается

Маленькая девочка с патриотическим плакатом. Фото иллюстративное: Український тиждень

В повседневном общении украинцы иногда употребляют слова и высказывания, которые являются российскими или неправильно образованы. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются люди, которые начали общаться на родном языке после начала полномасштабного вторжения. К примеру, не все знают, как правильно сказать о том, что не можешь, что-нибудь сделать.

Как переводится на родной язык, русское "не получается" 24 сентября сообщило издание "Апостроф".

Читайте также:

Как сказать "не получается" на украинском

Слов "получить" и "не получается" в украинском языке нет. Это кальки с русского, которых следует избегать. Заменить же их можно украинскими глаголами "отримувати" та "не вдається".

Например, можно сказать: "Навряд чи вдасться реалізувати щось із цих планів", "Мені не вдасться завершити цю роботу до вечора".

Напомним, языковеды сообщали, как на украинском описать человека, имеющего образование. Слова "осідчений" не существует, а вот вариантов его замены предостаточно.

Также мы рассказывали, как на украинском сообщить об извинениях. Выражение "приношу вибачення" употреблять не стоит, ведь оно происходит от русского и является калькой от "приношу извинения".