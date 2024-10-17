Мовознавці назвали правильний варіант слова "освідчений"

Випускники університету. Ілюстративне фото: МНАУ

Українці у повсякденному спілкуванні можуть вживати слово "освідчений". Однак, аби описати людину, яка має освіту — краще за допомогою іншого слова.

Про це повідомляє освітній проєкт Мова ДНК Нації.

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Освідчений — як замінити в українській мові

Мовознавці закликають українців запам'ятати, що у нашій мові немає слів: "освітчений", "освідчений" та "освідченний".

Натомість краще використовувати такі варіанти:

той, який має освіту — освічений;

той, який має досвід — досвідчений;

той, який добре ознайомлений з чимось — обізнаний.

Інфографіка Мова ДНК Нації

Раніше мовознавці пояснили, як правильно замінити кальку з російської мови "приносити вибачення".

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