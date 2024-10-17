Мовознавці назвали правильний варіант слова "освідчений"

Як буде українською "освідчений" — відповідь мовознавців
17 жовтня 2024 06:03
Випускники університету. Ілюстративне фото: МНАУ
Українці у повсякденному спілкуванні можуть вживати слово "освідчений". Однак, аби описати людину, яка має освіту — краще за допомогою іншого слова.
Про це повідомляє освітній проєкт Мова ДНК Нації.
Читайте також:
Освідчений — як замінити в українській мові
Мовознавці закликають українців запам'ятати, що у нашій мові немає слів: "освітчений", "освідчений" та "освідченний".
Натомість краще використовувати такі варіанти:
- той, який має освіту — освічений;
- той, який має досвід — досвідчений;
- той, який добре ознайомлений з чимось — обізнаний.
Раніше мовознавці пояснили, як правильно замінити кальку з російської мови "приносити вибачення".
Також ми писали, як краще сказати українською слово "халатний".
Читайте Новини.LIVE!