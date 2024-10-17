Языковеды назвали правильный вариант слова "освідчений"

Выпускники университета. Иллюстративное фото: МНАУ

Украинцы в повседневном общении могут употреблять слово "освідчений". Однако, чтобы описать человека, имеющего образование, — лучше для этого использовать другое слово.

Об этом сообщает образовательный проект Мова ДНК Нації.

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Языковеды призывают украинцев запомнить, что в нашем языке нет слов: "освідчений", "освідчений" и "освідченний".

Вместо этого лучше использовать следующие варианты:

тот, который имеет образование, — освічений;

тот, который имеет опыт, — досвідчений;

тот, который хорошо знаком с чем-то, — обізнаний.

Инфографика Мова ДНК Нації

Ранее языковеды объяснили, как правильно заменить кальку по русскому языку "приносити вибачення".

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