Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Как на украинском сказать "изощряться" — ответ языковеда arrow

Как на украинском сказать "изощряться" — ответ языковеда

21 октября 2024 06:03
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Языковед объяснил, как перевести на украинский "изощряться"
Школьницы с плакатом "Мова має значення". Фото иллюстративное: zzz.com.ua
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

После начала полномашстабного вторжения многие украинцы сознательно отказались от общения на русском, не желая разговаривать на языке страны-агрессора. С поиском украинских соответствий иногда могут возникать трудности, ведь не все слова переводятся дословно. Одним из таких слов является русское "изощряться".

Как правильно заменить "изощряться" в эфире "Сніданку з 1+1" объяснил языковед Александр Авраменко.

Читайте также:

Как сказать на украинском "изощряться"

Глагол "изощряться" означает делать что-то искусно, доводить что-то до виртуозности, применяя свои умения и знания. По словам Авраменко, в украинском есть по меньшей мере пять слов с аналогичным значением: виламуватися, викаблучуватися, вправлятися, звиватися, витончуватися. . Если речь идет о мастерстве, развитом при помощи постоянных занятий, к примеру, о спорте, говорим "вправлятися". Когда хотим, сказать, что кто-то выставляет себя напоказ, ведет себя чопорно, используем "викаблучуватися". Если нужно рассказать о достижении большего развития в какой-то отрасли, уместно сказать "витончуватися". А вот вместо российского устойчивого выражения "изощряться в красноречии" можно употреблять фразеологизм "розсипати перла красномовності" — звучит гораздо красивее.

Напомним, слово "полдник" является калькой с русского. Основными украинскими словами, имеющими значение "легкий перекус, являются "полуденок" и "підвечірок"

Также мы рассказывали, как по-украински сказать "не получается". В украинском языке глагола "не получается" нет. Это калька с русского, которой следует избегать.

слово украинцы украинский язык советы полезные советы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 ПриватБанк списал у клиентки соцвыплаты — на чью сторону стал суд

06:50 Евро и злотый стали дешевле, доллар не изменился — какой курс валют сегодня

06:50 Другое определение "уклонистов" — военная высказалась по поводу тех, кто избегает службы

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в конце октября

06:34 План победы Украины — это скорее список желаний, — Гари Табах

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

06:30 Цены на сою в Украине — сколько стоит тонна зерна в октябре

Эксклюзив

06:28 Первые на штурмы — последние на обмены, — истории пленников ВСУ, рвущие сердце

06:11 Тыквенный кофе на завтрак — секрет крепкого иммунитета осенью

06:10 Пенсия без рабочего стажа — сколько платят в 2024 году

06:01 У клиентки Ощадбанка исчезли депозитные средства — помог суд вернуть деньги

07:01 ПриватБанк списал у клиентки соцвыплаты — на чью сторону стал суд

06:50 Евро и злотый стали дешевле, доллар не изменился — какой курс валют сегодня

06:50 Другое определение "уклонистов" — военная высказалась по поводу тех, кто избегает службы

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в конце октября

06:34 План победы Украины — это скорее список желаний, — Гари Табах

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

06:30 Цены на сою в Украине — сколько стоит тонна зерна в октябре

Эксклюзив

06:28 Первые на штурмы — последние на обмены, — истории пленников ВСУ, рвущие сердце

06:11 Тыквенный кофе на завтрак — секрет крепкого иммунитета осенью

06:10 Пенсия без рабочего стажа — сколько платят в 2024 году

06:01 У клиентки Ощадбанка исчезли депозитные средства — помог суд вернуть деньги

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Text

21:54 Кривонос ответил, есть ли у Украины возможности для восстановления ядерного потенциала

19 октября 2024
Text

18:56 Стефанишина ответила, требуют ли от Украины снизить мобилизационный возраст

Text

12:23 Командование ВСУ и ТЦК упрощают получение помощи семьям погибших бойцов

Text

00:07 Юрист объяснил, как происходит обмен телами павших между Украиной и Россией

18 октября 2024
Text

23:47 Экономист объяснил, почему Украине не стоит совершать транзит газа из России

Text

19:56 Нардеп заявил, что прокуроры с инвалидностью не могут занимать этот пост

Text

17:52 Когда военные КНДР вступят в войну и саммит НАТО — эфир Вечер.

Text

17:09 Андрющенко сообщил, где и когда РФ может начать новое наступление

Text

13:02 Визит Байдена в Германию и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Text

12:52 Украина передала России ядерное оружие на сумму 500 млрд дол, — экс-министр природы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака