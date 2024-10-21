Языковед объяснил, как перевести на украинский "изощряться"

Школьницы с плакатом "Мова має значення". Фото иллюстративное: zzz.com.ua

После начала полномашстабного вторжения многие украинцы сознательно отказались от общения на русском, не желая разговаривать на языке страны-агрессора. С поиском украинских соответствий иногда могут возникать трудности, ведь не все слова переводятся дословно. Одним из таких слов является русское "изощряться".

Как правильно заменить "изощряться" в эфире "Сніданку з 1+1" объяснил языковед Александр Авраменко.

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Как сказать на украинском "изощряться"

Глагол "изощряться" означает делать что-то искусно, доводить что-то до виртуозности, применяя свои умения и знания. По словам Авраменко, в украинском есть по меньшей мере пять слов с аналогичным значением: виламуватися, викаблучуватися, вправлятися, звиватися, витончуватися. . Если речь идет о мастерстве, развитом при помощи постоянных занятий, к примеру, о спорте, говорим "вправлятися". Когда хотим, сказать, что кто-то выставляет себя напоказ, ведет себя чопорно, используем "викаблучуватися". Если нужно рассказать о достижении большего развития в какой-то отрасли, уместно сказать "витончуватися". А вот вместо российского устойчивого выражения "изощряться в красноречии" можно употреблять фразеологизм "розсипати перла красномовності" — звучит гораздо красивее.

Напомним, слово "полдник" является калькой с русского. Основными украинскими словами, имеющими значение "легкий перекус, являются "полуденок" и "підвечірок"

Также мы рассказывали, как по-украински сказать "не получается". В украинском языке глагола "не получается" нет. Это калька с русского, которой следует избегать.