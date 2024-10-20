Як правильно українською сказати полднік

Діти з їжею. Фото: Pexels

В Україні поширене слово "полднік", що означає легкий перекус. Однак це прямий переклад з російської мови.

Як українською буде "полднік" повідомляють Новини.LIVE.

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Як правильно говорити "полднік"

Словник наводить два основні варіанти:

Полуденок — найпоширеніший літературний варіант, що походить від слова "полудень", означає приймання їжі опівдні, а також період між обідом і вечерею.

Підвечірок — нормативний термін, що вказує на час прийому їжі перед вечерею.

Вибір терміну може варіюватися залежно від регіону та індивідуальних вподобань. В Україні можна почути й інші варіанти, такі як "посніданок" або "полудання", що характерні для окремих діалектів. Однак в літературній мові зазвичай використовують більш усталені терміни.

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