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Як буде українською "полднік" — два основні варіанти

20 жовтня 2024 06:03
Аркадій Пастула - Редактор
Як правильно українською сказати полднік
Діти з їжею. Фото: Pexels
Аркадій Пастула - Редактор

В Україні поширене слово "полднік", що означає легкий перекус. Однак це прямий переклад з російської мови.

Як українською буде "полднік" повідомляють Новини.LIVE.

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Словник наводить два основні варіанти:

  • Полуденок — найпоширеніший літературний варіант, що походить від слова "полудень", означає приймання їжі опівдні, а також період між обідом і вечерею.
  • Підвечірок — нормативний термін, що вказує на час прийому їжі перед вечерею.

Вибір терміну може варіюватися залежно від регіону та індивідуальних вподобань. В Україні можна почути й інші варіанти, такі як "посніданок" або "полудання", що характерні для окремих діалектів. Однак в літературній мові зазвичай використовують більш усталені терміни.

Нагадаємо, мовознавці пояснили, як українською правильно сказати "пустишка". Правильне вживання назв дитячих предметів допомагає зробити мову чистішою та мелодійною.

Також ми пояснювали, як українською сказати "не получается". Це калька з російської, якої варто уникати.

їжа Україна поради українці українська мова

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