Як сказати "пустишка" українською — пояснення мовознавців

Як українською правильно сказати "пустишка" — пояснення мовознавців
Дбаючи про чистоту української мови, важливо уникати суржика, русизмів та кальок. Багато українців досі використовують російські назви для дитячих речей, наприклад "пустишка".
Про це йдеться на сайті проєкту "Мова — ДНК нації".
Правильні назви дитячих речей можуть зробити українську чистішою та милозвучнішою.
Як мовознавці радять називати "пустишку":
- дурник
- смочок
- пипка
- мізюк
Також варто додати, що діти сплять не в "кроватці", а в ліжечку. "Погремушка" стає брязкальцем, а "пельонка" — сповитком.
"Бутилочку" замінюють на пляшечку, а "дитячу коляску" — на дитячий візочок.
Раніше ми повідомляли, що українська мова багата на свої власні назви солодких смаколиків. Зокрема, пояснювали, як сказати українською "пирожене" та "лепьошка".
А слово "прострочений" є цілком українським і не вважається русизмом. Але має кілька значень.
Читайте Новини.LIVE!