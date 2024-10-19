Як сказати "пустишка" українською — пояснення мовознавців

Дитячий смочок. Ілюстративне фото: Freepik

Дбаючи про чистоту української мови, важливо уникати суржика, русизмів та кальок. Багато українців досі використовують російські назви для дитячих речей, наприклад "пустишка".

Про це йдеться на сайті проєкту "Мова — ДНК нації".

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Правильні назви дитячих речей можуть зробити українську чистішою та милозвучнішою.

Як мовознавці радять називати "пустишку":

дурник

смочок

пипка

мізюк

Дитячі речі українською. Фото: ukr-mova.in.ua

Також варто додати, що діти сплять не в "кроватці", а в ліжечку. "Погремушка" стає брязкальцем, а "пельонка" — сповитком.

"Бутилочку" замінюють на пляшечку, а "дитячу коляску" — на дитячий візочок.

Раніше ми повідомляли, що українська мова багата на свої власні назви солодких смаколиків. Зокрема, пояснювали, як сказати українською "пирожене" та "лепьошка".

А слово "прострочений" є цілком українським і не вважається русизмом. Але має кілька значень.