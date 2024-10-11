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Як українською правильно сказати "кульок" — шість поширених варіантів

11 жовтня 2024 06:03
Яна Юхименко - редактор
Яна Юхименко
редактор
Мовознавці порадили, як українською перекласти слово "кульок"
Кульок в магазині. Фото: Фото: bolekhiv-rada.gov.ua
Яна Юхименко - редактор
Яна Юхименко
редактор

Нині багато хто переходить на українському мову в побутовому спілкуванні. Під час розмови люди роблять помилки, вживаючи русизми або суржик. Одне із таких слів — "кульок".

Чому це слово неправильно вживати, розповіли на сайті Освіта 24.

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Як правильно сказати українською слово "кульок"

В українській мові існує слово "кульок", але воно має зовсім інше значення. Так, за тлумаченням Академічного словника це синонім до слова "кулик" — "маленький мішечок", "болотяний птах" тощо.

Мовознавці радять замість слова "кульок", яке запозичене з російської мови, казати так:

  • пакет;
  • торба;
  • пакетик;
  • торбинка;
  • мішок;
  • мішечок.

За словами мовознавців, розмежування значень понять "пакет" як паперовий мішок та "кульок" є штучним.

Як альтернативу до "кульок" в Словнику питомої української мови пропонують вживати слова мішечок, пакет, торбинка.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як українською правильно сказати "приймати участь".

А також розповідали, яке в Івано-Франківську ухвалили рішення щодо мовних інспекторів.

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