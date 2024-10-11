Мовознавці порадили, як українською перекласти слово "кульок"

Кульок в магазині. Фото: Фото: bolekhiv-rada.gov.ua

Нині багато хто переходить на українському мову в побутовому спілкуванні. Під час розмови люди роблять помилки, вживаючи русизми або суржик. Одне із таких слів — "кульок".

Чому це слово неправильно вживати, розповіли на сайті Освіта 24.

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Як правильно сказати українською слово "кульок"

В українській мові існує слово "кульок", але воно має зовсім інше значення. Так, за тлумаченням Академічного словника це синонім до слова "кулик" — "маленький мішечок", "болотяний птах" тощо.

Мовознавці радять замість слова "кульок", яке запозичене з російської мови, казати так:

пакет;

торба;

пакетик;

торбинка;

мішок;

мішечок.

За словами мовознавців, розмежування значень понять "пакет" як паперовий мішок та "кульок" є штучним.

Як альтернативу до "кульок" в Словнику питомої української мови пропонують вживати слова мішечок, пакет, торбинка.

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