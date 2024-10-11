Мовознавці порадили, як українською перекласти слово "кульок"

Як українською правильно сказати "кульок" — шість поширених варіантів
Нині багато хто переходить на українському мову в побутовому спілкуванні. Під час розмови люди роблять помилки, вживаючи русизми або суржик. Одне із таких слів — "кульок".
Чому це слово неправильно вживати, розповіли на сайті Освіта 24.
Як правильно сказати українською слово "кульок"
В українській мові існує слово "кульок", але воно має зовсім інше значення. Так, за тлумаченням Академічного словника це синонім до слова "кулик" — "маленький мішечок", "болотяний птах" тощо.
Мовознавці радять замість слова "кульок", яке запозичене з російської мови, казати так:
- пакет;
- торба;
- пакетик;
- торбинка;
- мішок;
- мішечок.
За словами мовознавців, розмежування значень понять "пакет" як паперовий мішок та "кульок" є штучним.
Як альтернативу до "кульок" в Словнику питомої української мови пропонують вживати слова мішечок, пакет, торбинка.
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