Языковеды посоветовали, как на украинский перевести слово "шарик"

Как на украинском правильно сказать "кульок" — шесть распространенных вариантов
Сейчас многие переходят на украинский язык в бытовом общении. Во время разговора люди совершают ошибки, употребляя русизмы или суржик. Одно из таких слов — "кульок".
Почему это слово неправильно использовать в своей речи, рассказали на сайте Освіта 24.
Как правильно сказать на украинском слово "кульок"
В украинском языке существует слово "кульок", но оно имеет совсем другое значение. Так, по толкованию Академического словаря это синоним к слову "кулик" — "маленький мешочек", "болотная птица" и т.д.
Языковеды советуют вместо слова "кульок", заимствованного из русского языка, говорить так:
- пакет;
- торба;
- пакетик;
- торбинка;
- мішок;
- мішечок.
По словам языковедов, разграничение значений понятий "пакет" как бумажный мешок и "кульок" искусственно.
Как альтернативу к "кульку" в Словаре украинского языка предлагают употреблять слова "мішечок, пакет, торбинка".
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