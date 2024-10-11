Языковеды посоветовали, как на украинский перевести слово "шарик"

Кульок в магазине. Фото: bolekhiv-rada.gov.ua

Сейчас многие переходят на украинский язык в бытовом общении. Во время разговора люди совершают ошибки, употребляя русизмы или суржик. Одно из таких слов — "кульок".

Почему это слово неправильно использовать в своей речи, рассказали на сайте Освіта 24.

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Как правильно сказать на украинском слово "кульок"

В украинском языке существует слово "кульок", но оно имеет совсем другое значение. Так, по толкованию Академического словаря это синоним к слову "кулик" — "маленький мешочек", "болотная птица" и т.д.

Языковеды советуют вместо слова "кульок", заимствованного из русского языка, говорить так:

пакет;

торба;

пакетик;

торбинка;

мішок;

мішечок.

По словам языковедов, разграничение значений понятий "пакет" как бумажный мешок и "кульок" искусственно.

Как альтернативу к "кульку" в Словаре украинского языка предлагают употреблять слова "мішечок, пакет, торбинка".

Напомним, ранее мы объясняли, как на украинском правильно сказать "принимать участие ".

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