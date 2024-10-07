Мовознавці порадили, як перекласти українською словосполучення "миючий засіб"

Мовознавці пояснили, як буде українською "миючий засіб"
Час від час ми під час спілкування вживаємо слова або вислови, які кальками з російської або неправильно утворені. Одним із таких словосполучень є "миючий засіб".
Про це повідомляє освітній проєкт "Мова — ДНК нації".
Як правильно перекласти українською "миючий засіб"
Вживати активні дієприкметники теперішнього часу, що мають закінчення -ачий, -ячий, -учий, -ючий, небажано. Замінити їх, підібравши інше близьке за значенням слово, досить просто.
Найуживанішими способами заміни дієприкметників, що невластиві українській мові, є:
- За допомогою прикметників: можна підібрати однокореневий прикметник, складний прикметник, прикметник із прислівником "щораз" (або "чимраз"), прикметник із суфіксом -альн-, синонімічний прикметник.
- За допомогою іменників: замінити на іменник у називному або родовому відмінку, іменник із прийменником або іменник-прикладку.
- За допомогою нормативних дієприкметників: заміна на пасивний дієприкметник, що закінчується на -н(ий), -т (ий), активний дієприкметник минулого часу, дієприкметник минулого часу із префіксом напів-.
- За допомогою усунення з тексту зайвого за змістом дієприкметника, шляхом заміни дієприкметника на підрядне речення або словосполучення відповідного змісту.
Замість "миючий засіб" мовознавці радять казати "мийний засіб" або ж "засіб для миття".
Нагадаємо, вживання словосполучення "сходова клітка" є русизмом. Також неправильно казати "сходова площадка". адже "площадка" — запозиченння з російської.
Також ми повідомляли, як перекласти українською словосполучення "в першу чергу". Мовознавиця запропонувала чимало альтернативних варіантів.
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