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Мовознавці пояснили, як буде українською "миючий засіб"

7 жовтня 2024 06:03
Чекарьова Марія - редактор
Мовознавці порадили, як перекласти українською словосполучення "миючий засіб"
Жінка миє посуд. Фото ілюстративне: depositphotos.com
Чекарьова Марія - редактор

Час від час ми під час спілкування вживаємо слова або вислови, які кальками з російської або неправильно утворені. Одним із таких словосполучень є "миючий засіб".

Про це повідомляє освітній проєкт "Мова — ДНК нації".

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Як правильно перекласти українською "миючий засіб"

Вживати активні дієприкметники теперішнього часу, що мають закінчення -ачий, -ячий, -учий, -ючий, небажано. Замінити їх, підібравши інше близьке за значенням слово, досить просто. 

Найуживанішими способами заміни дієприкметників, що невластиві українській мові, є:

  1. За допомогою прикметників: можна підібрати однокореневий прикметник, складний прикметник, прикметник із прислівником "щораз" (або "чимраз"), прикметник із суфіксом -альн-, синонімічний прикметник.
  2. За допомогою іменників: замінити на іменник у називному або родовому відмінку, іменник із прийменником або іменник-прикладку.
  3. За допомогою нормативних дієприкметників: заміна на пасивний дієприкметник, що закінчується на -н(ий), -т (ий), активний дієприкметник минулого часу, дієприкметник минулого часу із префіксом напів-.
  4. За допомогою усунення з тексту зайвого за змістом дієприкметника, шляхом заміни дієприкметника на підрядне речення або словосполучення відповідного змісту.

Замість "миючий засіб" мовознавці радять казати "мийний засіб" або ж "засіб для миття".

Нагадаємо, вживання словосполучення "сходова клітка" є русизмом. Також неправильно казати "сходова площадка". адже "площадка" — запозиченння з російської.

Також ми повідомляли, як перекласти українською словосполучення "в першу чергу". Мовознавиця запропонувала чимало альтернативних варіантів.

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