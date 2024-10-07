Языковеды посоветовали, как перевести на украинский словосочетание "моющее средство"

Женщина моет посуду. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Время от времени мы при общении употребляем слова или изречения, которые являются кальками с русского или неправильно образованы. Одним из таких словосочетаний является "миючий засіб".

Об этом сообщает образовательный проект "Язык - ДНК нации".

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Употреблять активные причастия настоящего времени, имеющие окончание -ачий, -ячий, -учий, -.ючий, нежелательно. Заменить их, подобрав другое близкое по значению слово, достаточно просто.

Наиболее употребляемыми способами замены причастий, несвойственных украинскому языку, являются:

С помощью прилагательных: можно подобрать однокоренное прилагательное, сложное прилагательное, прилагательное с наречием "щоразу" (или "чимраз"), прилагательное с суффиксом -альн-, синонимическое прилагательное. С помощью существительных: заменить на существительное в именительном или родительном падеже, существительное с предлогом или существительное-приложение. С помощью нормативных причастий: замена на пассивное причастие, заканчивающееся на -н(ий), -т(ий), активное причастие прошедшего времени, причастие прошедшего времени с префиксом полу-. С помощью устранения из текста лишнего по содержанию причастия, путем замены причастия на подрядное предложение или словосочетание соответствующего содержания.

Вместо "миючий засіб" языковеды советуют говорить "мийний засіб" или "засіб для миття".

Напомним, употребление словосочетания "сходова клітка" является русизмом. Также неправильно говорить "сходова площадка", ведь "площадка" — заимствование с русского.

Также мы сообщали, как перевести на украинский словосочетание "у першу чергу". Языковед предложила немало альтернативных вариантов.