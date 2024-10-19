Как сказать "пустышка" на украинском — объяснение языковедов

Детская соска. Иллюстративное фото: Freepik

Заботясь о чистоте украинского языка, важно избегать суржика, русизмов и калек. Многие украинцы до сих пор используют российские названия для детских вещей, например "пустышка".

Об этом говорится на сайте проекта "Язык - ДНК нации".

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Правильные названия детских вещей могут сделать украинский более чистым и благозвучным.

Как языковеды советуют называть "пустышку":

дурник

смочок

пипка

мізюк

Детские вещи на украинском. Фото: rus-mova.in.ua

Также стоит добавить, что дети спят не в кроватке, а в "ліжечку". Погремушка становится "брязкальцем", а пеленка — "сповитком".

Бутылочку заменяют на "пляшечку", а детскую коляску — на "дитячий візочок".

Ранее мы сообщали, что украинский язык богат своими именами сладких вкусностей. В частности, объясняли, как сказать на украинском "пирожное" и "лепешка".

А слово "прострочений" вполне украинское и не считается русизмом. Но имеет несколько значений .