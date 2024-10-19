Как сказать "пустышка" на украинском — объяснение языковедов

Как на украинском правильно сказать "пустышка" — объяснение языковедов
Заботясь о чистоте украинского языка, важно избегать суржика, русизмов и калек. Многие украинцы до сих пор используют российские названия для детских вещей, например "пустышка".
Об этом говорится на сайте проекта "Язык - ДНК нации".
Правильные названия детских вещей могут сделать украинский более чистым и благозвучным.
Как языковеды советуют называть "пустышку":
- дурник
- смочок
- пипка
- мізюк
Также стоит добавить, что дети спят не в кроватке, а в "ліжечку". Погремушка становится "брязкальцем", а пеленка — "сповитком".
Бутылочку заменяют на "пляшечку", а детскую коляску — на "дитячий візочок".
Ранее мы сообщали, что украинский язык богат своими именами сладких вкусностей. В частности, объясняли, как сказать на украинском "пирожное" и "лепешка".
А слово "прострочений" вполне украинское и не считается русизмом. Но имеет несколько значений .
Читайте Новини.LIVE!