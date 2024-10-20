Как правильно на украинском сказать полднік

Как будет на украинском "полднік" — два основных варианта
В Украине распространено слово "полднік", означающее легкий перекус. Однако это прямой перевод с русского языка.
Как на украинском будет "полднік" сообщают Новини.LIVE.
Как правильно говорить "полднік"
Словарь приводит два основных варианта:
- Полуденок — самый распространенный литературный вариант, происходящий от слова "полдень", означает прием пищи в полдень, а также период между обедом и ужином.
- Підвечірок — нормативный срок, указывающий на время приема пищи перед ужином.
Выбор термина может варьироваться в зависимости от региона и индивидуальных предпочтений. В Украине можно услышать и другие варианты, такие как "посніданок" или "полудання", характерные для отдельных диалектов. Однако в литературном языке обычно используют более устоявшиеся термины.
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