Мовознавець пояснив, як буде українською "сойти с ума"

Божевільний. Фото: Psychologs

У повсякденному спілкуванні українці часто стикаються з проблемою перекладу російських словосполучень. Одним із поширених випадків є вираз "сойти с ума", який деякі помилково перекладають дослівно як "зійти з розуму". Однак така калька не відповідає нормам української мови.

Про це повідомив відомий мовознавець Олександр Авраменко.

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Як сказати українською "сойти с ума"

Мовознавець підкреслює, що "з розуму не сходять" — це російський вислів. Для точного відображення значення в українській мові існують свої ідіоми. Наприклад, "з'їхати з глузду" найкраще передає зміст російського виразу, а "збожеволіти" є літературним відповідником.

Нагадаємо, слово "полднік" є калькою з російською. Основними українськими словами, які мають значення "легкий перекус", є "полуденок" і "підвечірок".

Також ми розповідали, як українською сказати "не получается". В українській мові дієслова "не получается" немає. Це калька з російської, якої варто уникати.