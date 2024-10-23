Языковед объяснил, как будет украинским "сойти с ума"

Безумный. Фото: Psychologs

В повседневном общении украинцы часто сталкиваются с проблемой перевода русских словосочетаний. Одним из распространенных случаев является выражение "сойти с ума", которое некоторые ошибочно переводят дословно как "зійти з розуму". Однако такая калька не отвечает нормам украинского языка.

Об этом сообщил известный языковед Александр Авраменко.

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Как сказать на украинском "сойти с ума"

Языковед подчеркивает, что "с ума не сходят" — это русское изречение. Для точного отражения значения в украинском языке существуют идиомы. Например, "зійти з розуму" лучше всего передает содержание русского выражения, а "збожеволіти" является литературным соответствием.

Напомним, слово "полдник" является калькой с русского. Основными украинскими словами, имеющими значение "легкий перекус", являются "полуденок" и "підвечірок"

Также мы рассказывали, как по-украински сказать "не получается". В украинском языке глагола "не получается" нет. Это калька с русского, которой следует избегать.