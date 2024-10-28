Як правильно українською сказати за замовчуванням — відповідь Олександра Авраменка

Спілкування жінок. Фото ілюстративне: Pexels

Мовознавець Олександр Авременко пояснив, як правильно українською сказати "за замовчуванням". Цей вираз є російською калькою.

Про це Олександр Авраменко сказав в ефірі "Сніданку з 1+1".

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Як українською буде "за замовчуванням"

"З розвитком цифрових технологій у нашій мові з’являються нові слова на позначення нових понять. Одне з таких — "за замовчуванням". Яке багато українців засвоїли з англійської через російський переклад "по умолчанию", — зазначив Авраменко.

Наприклад, часто трапляється таке: "Згідно з законом про функціонування державної мови на всіх сайтах українська мова має бути за замовчуванням".

Мовознавець наголошує, що це словосполучення є калькою з російської мови. Натомість в українській мові існують відповідники:

"Усталене налаштування";

"як усталено";

"стандартне налаштування".

Наприклад:

"В техніці придбаній в Україні, українська мова меню є усталеним налаштуванням (або стандартним налаштуванням)".

Нагадаємо, в Україні популярне привітання "з прошедшим", але воно є некоректним. Для покращення своєї мови варто вивчити прості варіанти, які можуть замінити суржик.

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