Як українською буде з прошедшим — варіанти

Чоловік дарує подарунок жінці. Фото: Pexels

В Україні широко популярне привітання "з прошедшим", однак воно є неправильним. Для збагачення своєї мови можна вивчити прості варіанти, які допоможуть замінити суржик.

Про це повідомляє "Апостроф".

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Приклади, з яких стане зрозуміло, як можна замінити "з прошедшим":

Минулий місяць був насичений різними подіями;

цільові критерії повинні використовуватися для оцінки претендентів, що пройшли перший етап;

винахідникам, які успішно пройшли перевірку та підтвердили новаторство своїх розробок, надають відповідне патентне свідоцтво.

Таким чином, слово "прошедший" можна замінити на "минулий", коли йдеться про події або час, що вже минули. Якщо ж у реченні йдеться про аналіз дій, слід вживати "що пройшов" або "який пройшов".

Відповідників цьому слово мало, а також синонімів. Для привітання людини зі святом, що відбулося, можна сказати:

"Вітаю вас зі святом, що вже минуло!";

"вітаю вас з минулим святом!".

Нагадаємо, в українській мові зріс попит на вживання англомовних виразів, таких як слово "хайп". Однак варто пам'ятати, що для кожного запозичення існує відповідний український аналог.

Раніше ми писали, що означає популярне слово "слей".